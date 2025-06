Alianza Lima igualó sin goles contra Sport Huancayo y perdió la gran oportunidad de ser el único líder del Torneo Apertura de la Liga 1. Al final del partido, los hinchas blanquiazules quedaron muy disgustados con el resultado obtenido en Matute. Ante lo acontecido, el defensor Carlos Zambrano expresó un fuerte mensaje y defendió a sus compañeros.

Con este resultado, los dirigidos por Néstor Gorosito le dejaron el camino libre a Universitario de Deportes, que si logra un triunfo frente a Ayacucho FC se adjudicará la punta de la competición.

Carlos Zambrano defiende a sus compañeros tras empate ante Huancayo.

En un principio, el popular 'Kaiser' remarcó que Alianza Lima no tuvo su mejor presentación. Además, indicó que el enojo de los hinchas es comprensible.

"Es entendible el enojo de la gente. No fue un gran partido de nuestra parte, por más que Huancayo tuvo una o nada. Nos está costando definir los partidos, se nos cierran bien, no logramos abrir y se nos complica hasta el final", manifestó para las cámaras de L1 MAX.

Por otra parte, el zaguero de la selección peruana reparó en la falta de eficacia que tienen los íntimos en el Torneo Apertura. A pesar de esto, Zambrano afirmó que el plantel está trabajando de la mejor manera para revertir esta situación.

"No es el primer partido. La mayoría de partidos los ganamos por 1 o 2 goles de diferencia. Siendo Alianza, en Matute, debemos someter al rival. No se nos está dando (...). Somos el arco menos batido, pero también somos el ataque menos efectivo. Hay que seguir trabajando, no podemos tirar mie*** al grupo porque estamos trabajando bien. A veces, cuando el resultado no se da, tiendes a mirar las cosas negativas", agregó.

Tabla de posiciones Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Con este resultado, Alianza Lima no pudo superar a Alianza Atlético y Melgar en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1.