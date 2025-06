Óscar Ibáñez se mantendrá como técnico de la selección peruana hasta diciembre

Óscar Ibáñez asumió la dirección técnica de la selección peruana como “bombero” para la recta final de las Eliminatorias y en cuatro partidos disputados hizo más puntos que sus antecesores Jorge Fossati y Juan Reynoso. El exarquero de Cienciano sumó 5 unidades gracias a su triunfo ante Bolivia, empates contra Colombia y Ecuador, y única caída frente a Venezuela.

Si bien no se cumplió el objetivo que era alcanzar posiciones de repechaje (estamos a 6 puntos de Venezuela, pero con una diferencia de goles de menos 11) en la interna de la Federación Peruana de Fútbol confían en el trabajo que viene realizando Ibáñez en esta recta final y para la fecha FIFA de noviembre se mantendrá en el cargo y ya no solo hasta fines de setiembre.

“Hay que seguir fortaleciendo y agrandando la base de jugadores: contra Ecuador iniciaron seis de la liga local, pero hay cosas que son difíciles de defender cuando no hay resultados. Yo estoy hace cuatro partidos con el grupo, la intención siempre fue generar el mejor ambiente, que quieran venir, que mantengan ese sentido de pertenencia, no me canso de agradecerles, de a poco hemos sumado a chicos jóvenes, algunos que estuvieron en la banca, otros que tendrán minutos en los partidos que vienen. El DT de Ecuador nos felicitó por el partido que hicimos, hay cosas que no puedes defender cuando no se gana, pero les agradezco el partido que han hecho”, declaró Ibáñez.

Entre el 10 y 18 de noviembre será la última fecha FIFA de este año y la selección peruana podría disputar un amistoso en Europa ante Rusia. De momento es solo una posibilidad por lo que luego de la jornada doble de setiembre se confirmará el o los rivales que tendrá la bicolor para despedir el 2025.