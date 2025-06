¡Fernando Gago vuelve a México! DT argentino es presentado como entrenador de los Rayos del Necaxa

El argentino Fernando Gago fue presentado como el nuevo entrenador del Necaxa el jueves 12 de junio, tras la salida de su compatriota Nicolás Larcamón, quien se unirá al Cruz Azul. El contrato del ex técnico de Boca Juniors con 'Los Rayos' será por un año, es decir, hasta junio de 2026. Sin embargo, la dirigencia podría considerar renovar su contrato en función de los resultados obtenidos

De esta manera, Gago volverá a escribir una página más en su carrera deportiva en el fútbol mexicano, una liga donde no la pasó tan bien al mando de la dirección del Chivas de Guadalajara, equipo al cual conducía en la campaña del 2024 y con el que acumuló un total de 17 victorias, nueve empates y 12 derrotas durante 38 encuentros, además de haber perdido las semifinales del Clausura ante el América.

Fernando Gago y su regreso al fútbol mexicano

Fernando Gago no es un director técnico que debuta en la Liga MX; en 2024 tuvo un breve paso por Chivas de Guadalajara, en el cual el argentino dirigió un total de 38 partidos, obteniendo 17 victorias, 9 empates y 12 derrotas.

Si embargo, no logró algún tipo de trofeo con el Rebaño Sagrado, pero en ciertos tramos de la competición, terminó dejando una buena imagen en la Copa MX, ya que había alcanzado las semifinales del Clausura en este mismo año, pero finalmente sería vencido por el América.

A pesar de su salida sin trofeos, la dirigencia del Necaxa lo considera un técnico con alto potencial. Desde la cúpula rojiblanca aseguran que valoran su visión táctica, experiencia en equipos grandes y la capacidad de desarrollar un estilo ofensivo. Según fuentes del club, su contratación representa una apuesta por un proyecto a mediano plazo.

Fernando Gago tras ser presentado como nuevo entrenador: "Vengo a trabajar"

Este jueves 12 de junio, durante su presentación como entrenador del Necaxa, Fernando Gago tuvo unas palabras de confianza y convencimiento sobre el trabajo que pretende realizar en el club natural de Aguascalientes:

"Desde mi lado decirle al hincha que vengo a trabajar. Trato de sumar desde lo que pueda dar y generar para el club. Quiero agradecer la posibilidad que me dieron de volver a México; muy contento de estar acá y disfrutando mucho de este momento", indicó el estratega. Vengo con crecimiento como persona. Estoy con muchas ganas e ilusión; el proyecto y lo que hablamos me gustó mucho. A partir de eso me siento muy confiado y cómodo, tengo ganas de lograr cosas importantes", expresó el entrenador de 39 años.