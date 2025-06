¿Aaron Rodgers era el 'peor es nada' de Steelers? Los otros dos mariscales que estaban en la mira de Pittsburgh

Aaron Rodgers aceptó ser el nuevo mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers para la temporada 2025 de la NFL, luego de una larga espera y de idas y venidas que concitaron la atención mediática. Sin embargo, el camino para llegar a 'A-Rod' no fue tan simple como muchos creyeron, ya que los Acereros miraron con interés al menos otras dos opciones antes de cerrar el trato.

Adam Schefter, periodista de ESPN, reporta que Pittsburgh había buscado alternativas de mayor peso antes de pensar en Rodgers. Recordemos que el quarterback ganador del Super Bowl 2011 con los Green Bay Packers jugará su temporada número 21 en el fútbol americano profesional con el Black and Gold, luego de pasar dos años para el olvido con los Jets de Nueva York.

Los dos mariscales que eran opción para Steelers antes de Aaron Rodgers

Antes de llegar a Aaron Rodgers, los Pittsburgh Steelers se habrían fijado en otras figuras de la NFL. La primera de estas opciones fue Matthew Stafford, el mariscal de campo actual de Los Angeles Rams, de acuerdo con Schafter. La franquicia de Ohio quería adquirir a este veterano de 37 años mediante un traspaso; sin embargo, las negociaciones nunca se concretaron.

Por otro lado, la segunda opción fue el joven quarterback Justin Fields, quien aún busca establecerse en la liga. Aunque no ha sido seleccionado para el Pro Bowl, Fields parecía un proyecto a largo plazo, capaz de dar estabilidad a la posición de mariscal de campo en Pittsburgh.

"Él (Fields) optó por irse a los New York Jets… Después de que no pudieron concretar el traspaso por Stafford y no lograron retener a Fields, recurrieron a Aaron Rodgers", aseguró el insider, quien calificó a este último como el tercer mejor mariscal de campo de la AFC Norte, por debajo de Lamar Jackson (Baltimore Ravens) y Joe Burrow (Cincinnati Bengals).

¿Qué planes tienen los Pittsburgh Steelers con Aaron Rodgers?

La llegada de Aaron Rodgers a los Steelers representa una jugada a corto plazo. El contrato es solo por un año y un monto de US$13,65 millones de dólares, que con incentivos puede alcanzar los US$19,5 millones, según fuentes de ESPN. La cifra aleja bastante a 'A-Rod' de los mejor pagados en su posición, pero no parece importarle demasiado, ya que declaró anteriormente que "no se trata del dinero".

Mientras aún deben aclarar el panorama hacia el futuro distante, los Acereros buscan una solución inmediata con la intención de luchar por los playoffs, y Rodgers podría ser clave para lograrlo; si bien cumplirá 42 años en diciembre y viene de una temporada con récord negativo con los Jets, su experiencia, liderazgo y talento son un valor más que apreciado para guiar a un equipo con aspiraciones en la siguiente campaña.