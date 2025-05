La buena noticia para Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers estaría más cerca de fichar tras desinterés de un equipo rival

Aaron Rodgers tendría el camino allanado para jugar por los Pittsburgh Steelers en la temporada 2025 de la NFL. El mariscal de 41 años, que disputó la campaña pasada con los New York Jets, sería el principal objetivo de Acereros en cuanto a refuerzos y, aunque el jugador aún no se ha pronunciado, distintos medios especulan que ya tendría un pie adentro. Todo parece coincidir al saber que los New Orleans Saints, otro equipo que necesitaba a alguien para el puesto, no irá por el QB.

Tras los magros resultados de Rodgers con los Jets en la última campaña, el entrenador Aaron Glenn decidió cortarlo en favor de Justin Fields, quien pasó justamente por Steelers. Tras la partida de Russell Wilson a los New York Giants, el Black and Gold estaría en búsqueda de otro quarterback de peso; si bien ya cuenta con Masson Rudolph y el recién drafteado Will Howard, los rumores apuntan a una contratación que podría sacudir a la liga desde sus cimientos.

La buena noticia sobre Aaron Rodgers para los Steelers

Distintos medios reportaron la posibilidad de que los New Orleans Saints fueran por Aaron Rodgers de cara a la temporada 2025, en especial luego del súbito retiro de su mariscal titular, Derek Carr. Sin embargo, el periodista de NOLA.com, Jeff Duncan, asegura en un reporte reciente que el exmariscal de Packers "nunca estuvo en consideración" para el elenco santo, que por ahora cuenta con Tyler Shough, seleccionado en la segunda ronda del Draft 2025.

"No es de sorprender (...) En la actual etapa, estar en los Saints no tiene sentido para él, y (tener a) Rodgers tampoco tiene sentido para el equipo", afirmó el comunicador.

Solo días atrás, el excompañero de Rodgers en Packers, James Jones, afirmaba que Rodgers era una opción que New Orleans debía tomar en cuenta inmediatamente después del retiro de Carr. "Deberían haber llamado a Aaron Rodgers. Es el mejor mariscal de campo de la división y les da una chance de ganar. Definitivamente deben llamarlo y decirle '¿Cuál es tu plan? Si vienes aquí, estarás en el equipo. La división es débil y tienes una oportunidad'".

¿Aaron Rodgers ya tendría todo listo para ir a Steelers?

Otros reportes van más allá y ya dan por hecha la contratación de Aaron Rodgers en Pittsburgh Steelers. Tom Pelissero, de NFL.com, afirmó que el veterano jugador firmará por el elenco de Pensilvania "en las próximas semanas", sin dar una fecha concreta, aunque detalla que lo más probable es que se integre al equipo durante los campamentos de entrenamiento.

Para los Acereros, el propósito de sumar a Rodgers en dicho momento de la temporada baja sería adaptarse a su nuevo equipo ofensivo, que cuenta con figuras como DK Metcalf, con quien ya entrenó anteriormente, según reporta The Mirror. Dicho esto, tampoco puede descartarse que el contrato tenga solo un año de duración, debido a que podría tratarse de la última temporada de Aaron en el fútbol americano profesional, pero con la esperanza de romper la racha perdedora de Pittsburgh en playoffs, que inició en 2018.