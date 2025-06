La reducida suma que cobrará Aaron Rodgers con los Pittsburgh Steelers en la NFL: "No se trata del dinero"

Aaron Rodgers se convirtió en el nuevo mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers para la NFL 2025. Luego de meses de especulación, la liga hizo oficial el fichaje del veterano jugador con el elenco de Ohio el último 5 de junio. En medio de todo, la firma del contrato despertó curiosidad por el sueldo acordado que, aunque millonario, puede parecer muy bajo para los estándares de un posible candidato al Salón de la Fama.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Rodgers, de 41 años, se alista para disputar la temporada número 21 de su carrera, en la que cosechó un Super Bowl y cuatro premios al Jugador Más Valioso, todos con Green Bay Packers. En cambio, sus dos temporadas más recientes con New York Jets fueron un fracaso, al truncarse la primera por una lesión en 2023 y fracasar en su intento por llegar a la postemporada en 2024, con un magro récord de 5-12.

¿Por cuánto es el contrato de Aaron Rodgers con Steelers?

El contrato de Aaron Rodgers con los Steelers será por una suma inferior a los 20 millones de dólares, según lo reportado por Gerry Dulac, insider de fútbol americano para el Pittsburgh Post-Gazzette, en su cuenta de X. La cifra es inmensa para el simple ciudadano, pero no le alcanza al exPackers para meterse siquiera entre los 15 mariscales de campo mejor pagados de la NFL. De hecho, quedaría muy lejos.

"El dinero nunca fue el problema en el trato con Aaron Rodgers", sostuvo Dulac en su reporte. Aunque aún faltan detalles por revelar del acuerdo entre el Black and Gold con el QB, todo parece alinearse con una declaración dada por el propio Rodgers en abril, cuando aún se desconocía su destino tras salir de Jets.

"Le dije a todos los equipos con los que hablé que no se trata del dinero. Jugaré por 10 millones. No me importa. Nunca dije que necesitaba un contrato multianual de 30 o 40 millones. Eso es una completa tontería. Dije que jugaría por 10. Lo que sea", sostuvo el veterano atleta en conversación con el podcast The Pat McAfee Show.

¿Quiénes son los QB mejor pagados de la NFL 2025?

Con un sueldo de US$20 millones, Aaron Rodgers quedaría lejos de los 15 mariscales de campo mejor pagados de la NFL, quienes se embolsarán entre 45 y 60 millones de dólares, incluyendo los bonos contemplados en el contrato. Conoce aquí de quienes se trata: