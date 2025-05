¿Adiós Aaron Rodgers? Leyenda de Pittsburgh Steelers rechaza posible fichaje del QB: "¿Es broma?"

La posible contratación de Aaron Rodgers en los Pittsburgh Steelers llena de ilusión a miles de fans del Black and Gold. Aunque cabe precisar que no a todos, ya que una leyenda de los Acereros y miembro del Salón de la Fama de la NFL, Terry Bradshaw, cuestionó seriamente a la dirigencia de su antiguo equipo y puso en duda la capacidad del exmariscal de los New York Jets, de quien dice "debería quedarse en California".

Bradshaw, quien fue quarterback de Pittsburgh y los llevó a ganar 4 Super Bowls en la década de los 70, muestra reparos debido a la edad de Rodgers (41 años) y a las lesiones que le han truncado en temporadas recientes, como cuando no jugó ni un partido completo con Jets en 2022 tras romperse el tendón de Aquiles. En cambio, el hoy analista de FOX asegura que le gustaba Kenny Pickett como cabeza de la ofensiva acerera.

La palabra de Terry Bradshaw sobre Aaron Rodgers en Steelers

"Para mí, es una broma. ¿Qué van a hacer? ¿Traerlo por un año? ¿Es broma? Ese tipo (Aaron Rodgers) debería quedarse en California. Ir a algún lado, masticar corteza y hablarle a los dioses", manifestó Terry Bradshaw al ser consultado por CBS Sports sobre la posible contratación del exPackers.

El retirado mariscal también dudó de si los Steelers pueden respaldar a un buen mariscal de campo, y recordó el caso de Kenny Pickett, liberado antes de 2024: "No lo protegieron, no le consiguieron una buena línea ofensiva. Querían correr el balón, pero no tenían una línea ofensiva que pudiera protegerlo. No tenía receptores dignos de mención. Dicen que Pickett fue un fracaso. No fue un fracaso, fueron los Steelers".

¿Aaron Rodgers se retirará en Green Bay Packers?

Por lo pronto, y pese a la enorme ola de rumores, Aaron Rodgers todavía no ha confirmado si se sumará a los Pittsburgh Steelers o a algún otro equipo de la NFL la próxima temporada. No obstante, el veterano jugador dejó entrever en una reciente entrevista que estaría dispuesto a aceptar una oferta para disputar sus últimos minutos en el fútbol americano profesional con los Green Bay Packers.

"Sé que me tienen un gran cariño y yo también siento un profundo amor por ese equipo. Aún no sé si me retiraré, pero si me invitaran a hacerlo con ellos, probablemente diría que sí", confesó, en diálogo con el podcast YNK.

Rodgers recordó que varios jugadores de renombre decidieron terminar sus carreras en el club que los vio crecer. "Jerry Rice volvió para retirarse allí (en 49ers), aunque ya había pasado por otros equipos. Eso me hace pensar en lo especial que sería hacer lo mismo en Green Bay", manifestó el ganador del Super Bowl 2011 y de cuatro premios al Jugador Más Valioso de la NFL con los Packers.