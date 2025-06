Pacquiao descartó a Mayweather de haber sido un rival top con el que peleó por esta tajante razón

El boxeador filipino Manny Pacquiao se verá las caras contra Mario Barrios para pelear por el título welter del CMB el próximo 19 de julio, cinturón que lo tiene el monarca estadounidense. Pese a ello, 'Pacman' confía en conseguir tal hazaña luego de haber caído derrotado ante Yordenis Ugás en el 2021.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

No obstante, en los últimos días, Pacquiao fue consultado sobre a quiénes considera los mejores y más fuertes rivales con los que peleó durante su carrera. Entre algunos nombres que mencionó, no estuvo el de Floyd Mayweather, con quien cayó vencido en mayo del 2015. La razón por la que Manny no consideró en el top 5 de boxeadores fuertes dejó impactos a más de uno de los periodistas que le consultaron.

PUEDES VER: Reconocido exboxeador sorprende con predicción sobre regreso de Pacquiao al ring ante Mario Barrios en Las Vegas

Pacquiao ignora a Mayweather en su top de oponentes históricos

En una de sus reuniones con la prensa, los periodistas le interrogaron acerca de los boxeadores más difíciles con los que había combatido a través de su carrera. En su respuesta se le escaparon, sin ningún tipo de dudas, los nombres de: Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Juan Manuel Márquez, Oscar De La Hoya y Miguel Cotto.

Todos los boxeadores que nombró el filipino son miembros del Hall of Fame y están en la piedra angular del pugilismo. Su postura sorprendió, ya que no incluyó a Floyd Mayweather. La vez que ambos boxeadores chocaron guantes fue en mayo de 2015 en Las Vegas, y se consideró el evento boxístico que más dinero ha recaudado en la historia del boxeo.

Ante la omisión, el propio Pacquiao explicó su postura. “Floyd Mayweather corrió los 12 asaltos y ganó la pelea. ¿Cómo es eso? Me sentí mal por los fanáticos, la pelea fue aburrida. No era lo que esperaban de nosotros”, sentenció.

¿Cuándo pelearán Pacquiao y Marios Barrios por el título de peso welter?

La pelea entre Manny Pacquiao y Mario Barrios por el título mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo está programada para el 19 de julio de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Para que los fanáticos del boxeador filipino y Mario Barrios puedan seguir la transmisión de esta pelea en vivo, deberán sintonizar y/o pagar por una suscripción en Amazon Prime Video y PBC.

¿Qué le dijo Pacquiao a Mario Barrios previo a la pelea por el título welter?

Con la misma actitud que lo ha caracterizado durante las décadas pasadas, Manny Pacquiao no se anduvo por las ramas a la hora de hablar sobre su compromiso ante Mario Barrios. En una entrevista con BoxingScene el filipino afirmó que lleva entrenando como en sus años de gloria y que no elogia mucho al campeón en la actualidad. "Estoy confiado en que ganaré la pelea, pero no la estoy tomando a la ligera. Tengo que castigarme en los entrenamientos como antes", expresó.