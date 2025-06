Manny Pacquiao le manda fuerte mensaje a Mario Barrios previo a la pelea por el título welter

Manny Pacquiao y Mario Barrios se enfrentarán por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo el próximo 19 de julio en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, antes de una de las peleas más esperadas de este 2025, Pacquiao soltó una frase contundente que dejó sorprendidos a muchos por la autoconfianza con la que expresó su opinión sobre Barrios.

El laureado boxeador filipino volverá al cuadrilátero a sus 46 años, luego de haber perdido ante Yordenis Ugas en el 2021 por el campeonato welter de la AMB.

¿Qué le dijo Pacquiao a Mario Barrios previo a la pelea por el título welter?

Con la misma actitud que lo ha caracterizado durante las décadas pasadas, Manny Pacquiao no se anduvo por las ramas a la hora de hablar sobre su compromiso ante Mario Barrios. En una entrevista con BoxingScene el filipino afirmó que lleva entrenando como en sus años de gloria y que no elogia mucho al campeón en la actualidad. "Estoy confiado en que ganaré la pelea, pero no la estoy tomando a la ligera. Tengo que castigarme en los entrenamientos como antes", expresó.

Pacquiao también afirmó que todavía conserva la pasión que lo llevó a la cima del boxeo internacional. “Estoy emocionado por esto. Estoy disfrutando cada día en el gimnasio, aún tengo el fuego, la misma motivación que antes”, agregó. Bajo la dirección de Roach en el Wild Card Boxing Club, el pugilista se somete a sesiones intensas para recuperar su mejor forma.

El boxeador, que ostenta un récord profesional de 62 victorias (39 por nocaut), ocho derrotas y dos empates, busca recuperar la corona que perdió en su última pelea oficial frente a Yordenis Ugás. Aquella derrota por decisión unánime, en agosto de 2021, lo alejó del ring y significó su adiós momentáneo al cinturón welter de la AMB.

¿Cuándo pelearán Pacquiao y Marios Barrios por el título de peso welter?

La pelea entre Manny Pacquiao y Mario Barrios por el título mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo está programada para el 19 de julio de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Para que los fanáticos del boxeador filipino y Mario Barrios puedan seguir la transmisión de esta pelea en vivo, deberán sintonizar y/o pagar por una suscripción en Amazon Prime Video y PBC.