¿Inzaghi se va del Inter? Tras perder la final de la Champions League dijo esto: "Estoy orgulloso de haber recorrido esto"

Simone Inzaghi no logró regalarle al Inter de Milán su cuarta Champions League en lo que pudo haber sido su último partido al mando del equipo. Aunque evitó confirmar su participación en el Mundial de Clubes, el técnico italiano expresó que "no es el momento de hablar de mi futuro".

Inzaghi reconoció la superioridad del PSG, afirmando: "Hemos encontrado a un equipo que ha merecido mucho más y ha ganado la Champions. Han sido los mejores. Es un grandísimo honor para el PSG", en declaraciones a Movistar+, donde también destacó la aplastante superioridad de los franceses.

Con un tono que parecía anticipar su despedida, el entrenador continuó: "Estoy orgulloso de haber recorrido esto con el Inter. Hemos intentado cambiar alguna cosita, pero no lo hemos conseguido. Hemos hecho un recorrido maravilloso y hemos llegado un poco más cansados. Hemos jugado hasta la última jornada por el campeonato y estábamos peor físicamente. Duele perder las finales de esta manera".

¿Qué dijo Inzaghi tras perder la final de Champions League?

En rueda de prensa, Inzaghi fue tajante al afirmar: “Merecimos la derrota”. Expresó además que el PSG había sido el justo ganador, señalando la presión asfixiante que ejercieron durante todo el encuentro: “Creo que el PSG ha merecido esta victoria. Estamos muy decepcionados. Ha sido una hermosa campaña durante la Champions. Me siento orgulloso de la campaña que hemos realizado".

"No estamos satisfechos del rendimiento esta noche. Nos han dominado con una presión impresionante. Merecen la victoria. No supimos hacer lo que hacía falta. No hemos jugado nuestro mejor fútbol, pero les hemos agradecido a los jugadores lo que hemos hecho esta temporada”.

Al ser cuestionado sobre el impacto de los rumores sobre su futuro, Inzaghi explicó: “No es el buen momento para hablar de ello. Estamos muy decepcionados. Hemos jugado 59 partidos desde julio y hemos llegado hasta esta final. Nos hemos ganado el derecho a esta final. No es el buen momento para hablar de mi futuro".

"Vamos a empezar a hablar de todo esto. Porque el hecho de no haber ganado ningún trofeo va a ser evidentemente un tema de conversación. Los jugadores lo han dado todo. Hemos tenido muchas lesiones”.



Sobre el futuro del club, Inzaghi agregó: “Una nueva competición empieza en unas semanas. El club sigue siendo un club muy fuerte y nos apoya. Hemos fichado ya a dos jugadores para la temporada que viene. Sabemos que tenemos que fichar a más jugadores, pero el club siempre nos ha apoyado en la victoria y en la derrota.

No hemos sabido ganar esta final como hace dos años, que era el partido más importante. Estamos muy decepcionados y vamos a intentar levantarnos de nuevo. No es la primera vez que estamos en una situación difícil. Vamos a levantarnos de nuevo.”