La Liga Peruana de Vóley 2024-25 acabó con la coronación de Alianza Lima y Regatas Lima como subcampeona. Pese a que las chorrillanas no pudieron quitarle el reinado a las blanquiazules, sí lograron meter a varias voleibolistas en los premios individuales, como Emely Zinger (máxima anotadora), Kiara Montes (primera mejor punta), Rachell Hidalgo (mejor líbero) y Paola Rivera (mejor armadora).

Precisamente esta última fue una de las piezas claves para que Regatas Lima, dentro de su reestructuración, lograse llegar a instancias finales. No obstante, su historia con el conjunto chorrillano no tuvo un bonito inicio, pues la propia Paola Rivera confesó que el DT Horacio Bastit no la conocía e incluso llegó a pensar que se había arrepentido de haberla fichado. Finalmente, la historia fue completamente diferente y la mexicana se quedó con el galardón de la mejor armadora de la Liga Peruana de Vóley 2024-25 por sobre grandes nombres.

¿Quién es Paola Rivera, la mexicana que fichó por Regatas Lima?

La chihuahuense de 28 años, que tiene una larga trayectoria en su país e incluso es habitual convocada a la selección nacional de su país, ha tenido su primera experiencia en el extranjero al jugar por Regatas Lima. Pero su llegada al conjunto chorrillano no fue por pedido del entrenador Horacio Bastit, sino que esto fue posible tras la lesión de Cristina Cuba en la Copa Panamericana 2024.

"Llegué al club de una forma muy extraña. Yo juego la Copa Panamericana en León y ahí estaba Perú, tengo entendido que Cristina era la titular en Regatas esta temporada. Yo estaba viendo el juego donde se lastimó, obviamente eso no se le desea a nadie, yo no tenía conocimiento. Como se lesionó, mi entrenador de selección le marcó directamente a Horacio, a quien conoce por un Sudamericano de Clubes, son amigos. Le dijo ‘tengo una armadora aquí", declaró la voleibolista en diálogo con Daniella Fernández en el canal 'aquiTVO'.

Rivera contó que había conversado con su entrenador Nicola Negro, quien le recomendó salir de su zona de confort para "explotar mi potencial para trascender en la selección". Al principio confesó que no estaba del todo convencida, pues no quería alejarse de su familia. Sin embargo, recibió el apoyo de sus padres y también se animó al conocer que su compatriota Angel Flores sería parte de Regatas Lima.

Paola Rivera jugó su primera temporada en Perú. Foto: Instagram/paolariv5

Una vez que fichó por Regatas Lima, la armadora mexicana reveló lo que le dijo Horacio Bastit: "‘confié en lo que me dijo Nicola, porque sé que es muy buen entrenador". Tras esto, Paola Rivera comentó que se topó con entrenamientos completamente diferentes a lo que estaba acostumbrada.

"Yo creo que el profe estaba nervioso, obviamente no sabía lo que venía. Él me dijo que había visto videos míos, pero cuando llegué aquí los primeros días me costaron mucho, porque la preparación física estaba muy fuerte y las piernas me temblaban", recordó la jugadora, quien llegó a pensar que el DT de Regatas se había arrepentido de tenerla: "Estaba nerviosa, además por el choque de que estaba en otro país. Yo pensaba que Horacio estaba arrepentido, ha de pensar que nunca habré armado en mi vida. Me costó un poquito, pero ya después aprendí a soltar los nervios".

Finalmente, la historia de Paola Regatas en Regatas Lima fue completamente distinta, se ganó la confianza del entrenador Horacio Bastit, fue titular en todos los partidos y llevó a su equipo a la final. Además, fue elegida como la mejor armadora de la Liga Peruana de Vóley 2024-25 y recibió un incentivo económico de 2.000 soles.