Estamos cerca del último partido que definirá a las nuevas campeonas o si tendremos bicampeonas en la Liga Peruana de Vóley. En la primera final, Alianza Lima logró imponerse por 3-0 ante Regatas y pudo haber asegurado el torneo el domingo pasado. Sin embargo, el cuadro chorrillano demostró que quiere sumar un nuevo trofeo a su vitrina y venció a las blanquiazules por 3-1 de manera contundente.

Este triunfo generó especulaciones en redes sociales, donde hinchas señalaban una 'echada' de Alianza Lima y que estaba arreglado para que haya un 'extra game'. La República Deportes conversó con Alexandra Llaro, quien sufrió una lesión ante Universitario y no puede jugar estas finales. De igual forma, nos comentó su perspectiva de los rumores y negó dicha acusación.

Alexandra Llaro rechazó 'echada' de Alianza Lima: "Nos costó"

Hay un tema polémico que se ha conversado y no sé qué tan incómodo puede ser este tema, pero es sobre el tipo de arreglos de la final e irse a un extra game, ¿cuál es tu posición?

— No estoy de acuerdo con las personas que piensan así. De alguna forma he tratado de ponerme en el lugar del hincha y obvio se puede malinterpretar porque ese día a Alianza no le salió nada, pero hay días así. Simplemente, no es tu día y ya está. Le pasó a Alianza como nos ha pasado en algunos partidos a nosotras donde no nos salía nada, éramos irreconocibles. Conversé con unas compañeras de Alianza y me decían que ninguna quería perder, es imposible que alguien quiera jugar un extra game en vez de cerrar. Nos costó ganarle ese partido.

¿Cómo va la lesión de Alexandra Llaro?

— Sí, tengo el esguince de tercer grado, varios ligamentos están comprometidos. Exactamente, no sé cuánto me demore, depende de lo que pueda hacer también mi organismo, pero aproximadamente tres, cuatro meses me han dado para que pueda volver a jugar. Tres, cuatro meses para volver a jugar, como para hacer mi rutina de vóley.

Alexandra Llaro reveló cuánto le costó no estar en las finales

— Ahora estoy más tranquila, pero la primera semana, en el partido de ida en la final, cuando llegué del partido, me puse a llorar, fue fuerte, pero ya el segundo partido estuve más tranquila, además porque el resultado fue positivo. Sí, ha sido complicado sobrellevarlo, ni siquiera poder apoyar el pie, no poder caminar es bastante frustrante, no solo en tema de vóley, sino también hacer mis cosas normales.

¿Cómo pudo Regatas revertir y ganar la final de vuelta?

— Tuvimos más tiempo de estudiar el rival, más tiempo de descanso, más tiempo de llevar las cosas en pausa. El primer partido tuvimos dos días para preparar la final de ida porque jugamos un extra game con Universitario, que obviamente también de alguna forma es nuestra responsabilidad, porque si fuimos, fue también por nuestro rendimiento en el partido, pero sí nos jugó un poco en contra. El tema físico también importa bastante, aunque tuvimos tratamos de recuperarnos con crioterapia y todo, igual, siento que no es lo mismo.

¿Alexandra Llaro tuvo ofertas de Regatas Lima?

— No, todavía no. Me queda una temporada más con Regatas y creo que también se debe a eso, porque de alguna forma mi afiliación con Regatas son dos temporadas y esta es la primera. Y además, por el tema de mi lesión, todavía estaba por verse cuánto tiempo iba a estar bien. Lo que sí es que Rizola (entrenador de la selección peruana) habló conmigo en la final de ida y vuelta. Me comentó que iba a estar convocada, pero que así es el deporte (por su lesión).