Erick Delgado protagonizó un curioso momento durante la transmisión del partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Antes de que se anote el segundo tanto del conjunto merengue, el exarquero prometió abandonar el set si Diego Churín anotaba, sin imaginar que esto ocurriría minutos más tarde.

"Si Churín anota, me paro y me voy a mi casa. Cerramos el estadio. No resultó hasta ahora y termina resultando hoy...", mencionó en la transmisión de L1 MAX antes de que el argentino marcara.

Erick Delgado 'abandonó' transmisión tras gol de Diego Churín a Cristal

Cuando ocurrió el gol de Diego Churín, el ahora comentarista se retiró por unos instantes; sin embargo, decidió regresar y mencionó en tono gracioso: "Ya me estaba yendo, me agarraron en el carro. He vuelto contra mi voluntad. No puede ser, es la primera jugada que toca (Churín)".

"Esas cosas no pueden suceder. En este tipo de partidos, estas cositas no suceden. Tú sabes que no es normal. Yo me quería ir, ya estaba en el carro. No entiendo, no me explico. Churín en todo el Apertura no pudo hacer un gol", agregó.

¿Cómo quedó el Universitario vs Sporting Cristal?

Universitario de Deportes regresó a la senda del triunfo tras una racha de derrotas. El conjunto dirigido por Jorge Fossati logró una sólida victoria de 2-0 frente a Sporting Cristal en el Estadio Monumental. Edison Flores abrió el marcador, mientras que Diego Churín, el máximo goleador del equipo, se encargó de asegurar el triunfo. Con este resultado, Universitario alcanzó las 26 unidades, superando a Sport Huancayo y posicionándose como líder provisional del Torneo Apertura.

Tabla de posiciones Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Así va la tabla de posiciones este primer certamen corto de la Liga 1 tras jugarse el primer partido de la fecha 14 entre Universitario y Sporting Cristal.