La voleibolista mexicana Angel Flores se prepara para la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2025, donde Regatas Lima se enfrentará a Alianza Lima. En medio de la emoción por el campeonato, la jugadora también analiza su futuro en el club y posibles ofertas en el extranjero.

Flores, quien ha destacado por su rendimiento en la temporada, no solo se enfoca en el partido decisivo, sino que también considera su permanencia en Regatas Lima. La atacante central ha expresado su deseo de continuar en el club, aunque no descarta la posibilidad de explorar otras opciones en el torneo nacional.

Angel Flores habló sobre su futuro en Regatas Lima

La temporada está llegando a su fin y con ello, las decisiones sobre el futuro de las jugadoras se vuelven cruciales. Angel Flores ha manifestado su amor por Regatas Lima, pero también ha dejado claro que su futuro dependerá de las ofertas que reciba. “Definitivamente, si no es Regatas, no estaría en otro lugar”, afirmó en zona mixta, dejando entrever su lealtad al club.

"Yo creo que sería algo muy bueno, adoro el club y eso es algo que mi manager ya está manejando, pero definitivamente, si no es Regatas, no estaría en otro lugar. Estamos hablando, estamos viendo algunas cositas, pero no quiero hablar porque no quiero echarle la sal. Es algo en lo que estamos trabajando porque quiero entrar a mi verano en un club, es un poco más tranquilizante y para tener la cabeza en lo que es la selección nacional", declaró la destacada voleibolista del conjunto chorrillano.

Angel Flores elogió a la Liga Peruana de Vóley

La jugadora de Regatas Lima, Angel Flores, no escatima en elogios hacia la Liga Peruana de Vóley, destacando su crecimiento y competitividad. “Se sabe que esta es la segunda mejor liga de América Latina y va a seguir subiendo”, comentó, subrayando que muchas jugadoras tienen el potencial de dar el salto a ligas de mayor nivel, como la brasileña.

¿Cómo se prepara Regatas para la final ante Alianza Lima?

La jugadora también reflexionó sobre la primera final, donde Regatas Lima sufrió una derrota contundente. Sin embargo, el equipo logró recuperarse y forzar un ‘extra game’. “Entramos completamente distintas, más frescas, más sanas tanto física como mentalmente”, expresó, resaltando la importancia de la preparación y el trabajo en equipo.

Con la final a la vista, Angel Flores lanzó una advertencia a las ‘blanquiazules’: “Voy a dar todo de mí, no quiero que quede nada”. La jugadora está decidida a dejarlo todo en la cancha y espera que su esfuerzo valga la pena, incluso si eso significa esperar una semana más para reunirse con su familia.