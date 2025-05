Adrián Gilabert, abogado y asesor legal de Universitario, se posicionó con contundencia para defender la gestión de Jean Ferrari y responder a las recientes críticas lanzadas desde otros equipos. La polémica se intensificó luego de que Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, asegurara que Ferrari era un incitador de violencia, algo que no pasó desapercibido por Gilabert, quien salió en defensa del administrador crema y del club que representa.

Las tensiones se profundizaron en la Liga 1, especialmente tras la sanción que obliga a Universitario a jugar contra Sporting Cristal sin público en el Estadio Monumental. La postura de Gilabert no solo apunta a defender a Universitario, sino también a cuestionar el proceder de las autoridades y la actitud de sus rivales directos.

Adrián Gilabert arremete contra Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima

Fernando Cabada, encargado de la administración blanquiazul, emitió comentarios sobre la gestión de Jean Ferrari, máxima autoridad en Universitario. Esto despertó la indignación de Adrián Gilabert, abogado de la institución crema, quien señaló que referirse a Ferrari “entre líneas” es algo “absolutamente cobarde”.

“Lamentamos las infelices y cobardes declaraciones del administrador de Alianza Lima, quien lamentablemente y tristemente ha recordado un hecho de hace más de 14 años, de los cuales lamentamos y rechazamos todos. Y arteramente trata de imputarlo a nuestra administración. Eso es una bajeza”, declaró para el programa ‘Fútbol como cancha’, de RPP.

Si quiere hablar de lucha contra la violencia, que no comience hablando cosas que no son, no corresponden y que contradictoriamente incitan más la violencia. Eso nosotros no lo vamos a permitir como institución. Además, es absolutamente cobarde hablar de una persona, que es nuestro administrador, entre líneas y sin medias tintas. Si tiene valentía, que hable las cosas con claridad y con nombre y apellido”, expresó el letrado.

Abogado de Universitario responde a reclamo de Sporting Cristal

Además del enfrentamiento con Alianza Lima, Adrián Gilabert respondió al comunicado emitido por Sporting Cristal, que exigía el cumplimiento de la sanción impuesta por Universitario de parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF. “Acá hubo una resolución de primera instancia que es contradictoria con el derecho. Lo que pasa aquí es una medida que perjudica drásticamente a Universitario”, destacó.

“Entonces, si los órganos de justicia pueden resarcir el derecho, remediar la resolución de primera instancia, estamos en todas nuestras facultades. No es ningún tema descabellado, ni fuera de lugar, nada en absoluto. Yo tengo toda la fe que se juega con público porque creo en la justicia del fútbol peruano. Cerrar un estadio por culpa de quince personas, no corresponde, esa es la desproporción de la sanción”, añadió Gilabert.