La tensa situación que se vive en la previa del Universitario vs Sporting Cristal ha provocado que incluso personajes ajenos a ambos clubes se pronuncien. Fernando Cabada, gerente de Alianza Lima, expresó de forma clara su rechazo a la actitud mostrada por Jean Ferrari, quien sugirió que los hinchas del club crema no se quedarían "tranquilos" luego de la sanción de una fecha sin público impuesta al Estadio Monumental por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

"Como Alianza Lima, nosotros estamos absolutamente opuestos a lo que signifique violencia. Estamos en un país que sufre suficiente como que para de pronto del fútbol emane más y estamos en total desacuerdo que, cuando de pronto se impone una sanción por violencia, se pretenda solucionar esto amenazando con más violencia. La solución no puede ir por ahí. Te están sancionando por violencia tu estadio y la forma de defender es amenazar con más violencia e incitarla. Es muy peligroso", expresó el directivo blanquiazul en Ovación.

Fernando Cabada recordó conferencia de Jean Ferrari con barristas: "Incitación a la violencia"

En diálogo con el periodista Eddie Fleischman, Cabada señaló que ya ha habido ocasiones en las cuales Jean Ferrari intentó, en su opinión, ejercer presión mediática. "Se está exacerbando el tema y hay un riesgo. No es un tema nuevo, recuerden cuando por la 'Ley del perro muerto' este señor (Ferrari) expresó su posición en conferencia de prensa con los barristas al costado. Son un montón de cosas que son siempre incitación a la violencia", sostuvo.

"Siempre evito hablar del señor Ferrari y cualquier persona, pero en este caso como le atañe al fútbol peruano, también le atañe al club. Las normas tienen que cumplirse. El piso tiene que estar plano para todos y no puede haber presiones de ningún tipo sobre lo que las comisiones definan como autoridad. La comisión de apelaciones está conformada por gente seria, no debería estar siendo presionada", agregó el dirigente íntimo.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la sanción al Estadio Monumental?

En declaraciones para el programa Al Ángulo, Ferrari se quejó de que la ausencia de público en el Monumental podría dejar al recinto de Ate sin la final de la Copa Libertadores, pues el partido ante Sporting Cristal coincidiría con la visita de inspectores de la Conmebol.

Además, dejó entrever que los hinchas podrían no tomar de la mejor manera esta medida, que calificó como "desproporcionada". "Me parece que la sanción es desproporcionada y sin criterio, para todo esto hay que tener sentido común, no tiene antecedentes, viene un partido de alto riesgo, esperemos que pase este partido para no generar más violencia. Qué cosa creen, que los hinchas van a estar tranquilos en sus casas, ¿en sus barrios van a estar tranquilos? Eso no lo están midiendo", dijo el administrador de la 'U'.

PNP pidió reconsiderar sanción al Estadio Monumental

A través de un comunicado oficial, la Policía Nacional del Perú (PNP) le pidió a la CD-FPF reevaluar el castigo a la 'U' al considerar que se podrían suscitar actos de violencia a las afueras del Monumental por el descontento de los aficionados.

"El repentino cambio de condiciones del evento podría generar reacciones imprevistas en la hinchada, incluyendo aglomeraciones descontroladas, disturbios o enfrentamientos en los exteriores del estadio, no solo entre aficionados del club sancionado, sino también con barras de otros equipos", aseguró la PNP.