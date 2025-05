Mya, la hija de Brock Lesnar que arrasa con la competencia en el atletismo universitario de Estados Unidos

Mya Lesnar, hija del luchador de UFC y WWE, Brock Lesnar, está llamada a una grandeza deportiva muy similar a la de su padre. La talentosa joven de 23 años conquistó el último viernes 16 de mayo su cuarto campeonato universitario consecutivo en lanzamiento de bala con Colorado State en las finales de atletismo de la conferencia Mountain West, en la NCAA de Estados Unidos.

La atleta se encuentra en su cuarto y último año de estudios universitarios. Pasó los dos primeros en la universidad de Arizona State, donde llegó a formar parte del equipo de atletismo; luego, en 2023, fue transferida a Colorado State por las ganas que tenía de entrenar con Brian Bedard. En su debut de temporada, destrozó el récord de lanzamiento de bala de dicho centro de estudios, con 18,50m (el anterior era de 17,55m) y no paró hasta ganar el título bajo techo de la Mountain West, que repitió al año siguiente.

PUEDES VER: Excampeón de la WWE e hijo de un legendario luchador podría ser condenado a 45 años de cárcel por fraude

El 2024 fue redondo para Lesnar, ya que además ganó otro título en el impulso de la bala, pero al aire libre, además de convertirse en la campeona nacional bajo techo de la NCAA. No obstante, no todo fue color de rosa, ya que no pasó el corte en los Trials del equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos París 2024.

Con todo, el futuro de Mya Lesnar sigue siendo prometedor. Su famoso padre nunca ocultó su orgullo por ella, e incluso admitió que le sirvió de inspiración. "No importa lo que haga por el resto de mi vida, siempre seré primero y antes que nada el padre de Mya Lynn Lesnar. La quiero mucho, y les puedo decir que desde el día en que mi hija nació, he sido un hombre bendecido gracias a ella", escribió Brock en su libro de memorias.

Brock Lesnar, en problemas por demanda contra la WWE

El futuro, sin embargo, no parece tan prometedor para Brock Lesnar, quien no ha vuelto a aparecer en un programa de la WWE desde 2023, cuando perdió contra Cody Rhodes en SummerSlam. El luchador ha sido mencionado en una demanda de Janel Grant contra Vince McMahon, John Laurinaitis y la empresa de luchas por agresión sexual y tráfico.

De acuerdo con la demanda, McMahon le ofreció a Brock Lesnar tener relaciones con la demandante, quien entonces era empleada de la compañía, en 2021; además, asegura que el expresidente de la WWE envió al luchador a Connecticut para que tuviera un encuentro sexual con ella ese mismo año, el cual no se llevó a cabo. El deportista, que también pasó por la UFC, la NFL y los campeonatos de lucha de la NCAA, aún no se ha pronunciado sobre el tema.