Excampeón de la WWE e hijo de un legendario luchador podría ser condenado a 45 años de cárcel por fraude

Ted DiBiase Jr. formó 'The Legacy' con Randy Orton y Cody Rhodes. | WWE

Ted DiBiase Jr. formó 'The Legacy' con Randy Orton y Cody Rhodes. | WWE

Las autoridades de Estados Unidos acusan a Ted DiBiase Jr, excampeón mundial por parejas de la WWE e hijo del legendario 'Million Dollar Man', de fraude y robo de fondos que habría usado para darse una vida de lujos al terminar su carrera como profesional. De ser hallado culpable por estos cargos, el luchador podría recibir una multa de hasta un millón de dólares e incluso una pena de 45 años de cárcel.

DiBiase Jr, quien hiciera una recordada dupla con Cody Rhodes en el pasado, deberá enfrentar su juicio este 26 de agosto de 2025 por un hecho que la prensa de Mississippi califica como uno de los casos de corrupción pública más grandes del estado. En abril de 2023, el deportista fue acusado de formar parte de un entramado para sustraer fondos federales destinados a ayudar a las familias más humildes del estado, con el pretexto de usarlos en servicios que nunca se dieron o se usaron para beneficio personal.

El estadounidense de 42 años habría conspirado con John Davis para obtener los fondos de manera fraudulenta; este dinero habría sido canalizado hacia dos empresas controladas por el luchador. DiBiase Jr., quien también enfrenta cuatro cargos por lavado de dinero, recibió unos 3 millones de dólares gracias a estas operaciones.

Los fiscales sostienen que el nacido en Louisiana usó el dinero malhabido en una casa, un vehículo de lujo y un bote, con el fin de pasar una vida lujosa tras su retiro de WWE. Durante su arresto, en abril de 2023, el atleta dio positivo por Addell y marihuana; su defensa aseguró que usaba la primera sustancia para tratar su déficit de atención, y que la segunda fue ingerida en forma de gomitas de THC y aceite de cañamo.

PUEDES VER: John Cena rompe récord histórico en WWE: la superestrella se corona por decimoséptima vez en Wrestlemania 41

El caso también salpica al hermano de Ted, Brett DiBiase, quien se declaró culpable por su participación en el uso indebido de fondos. Ted DiBiase padre no ha sido acusado, pero está en un litigio civil por los US$2 millones de fondos federales que recibió su organización cristiana, Heart of David Ministry, para servicios que presuntamente no se realizaron.

¿Quién es Ted DiBiase Jr?

Ted DiBiase Jr. es un exluchador profesional de la WWE e hijo del miembro del Salón de la Fama, Ted DiBiase, también conocido como 'Million Dollar Man'. El estadounidense de 42 años debutó en el roster principal de la franquicia en 2008, cuando formó el equipo 'The Legacy' con Randy Orton y Cody Rhodes; junto a este último luchador, conquistó el título de parejas en dos ocasiones ese mismo año.

DiBiase Jr. dejó la WWE en 2013, luego del vencimiento de su contrato, y continuó peleando en circuitos independientes hasta 2017, para luego anunciar su retiro definitivo en 2020.