Universitario vive uno de sus momentos más duros en el Torneo Apertura. La reciente derrota ante Juan Pablo II no solo agravó su crisis deportiva, pues cayó por tercer partido consecutivo, sino que también provocó una gran polémica fuera del campo. El técnico Jorge Fossati fue captado realizando un gesto considerado ofensivo y que estaría dirigido hacia el árbitro Micke Palomino, lo que generó rechazo entre varios, como Eddie Fleischman, quien exigió una dura sanción contra el ‘Nonno’.

Para muchos, el gesto de Fossati sería una insinuación directa de soborno hacia Micke Palomino, juez principal del encuentro. Frente a ello, el periodista comparó el caso del uruguayo con el de Néstor Gorosito, quien fue suspendido por 8 fechas luego de hacerle gestos al juez Bruno Pérez en la derrota de Alianza Lima contra Cienciano.

Eddie Fleischman pide sanción para Jorge Fossati similar a la de Néstor Gorosito

Eddie Fleischman se pronunció a través de sus redes sociales tras el polémico accionar de Jorge Fossati. En su análisis, recordó el caso del técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, quien fue suspendido por ocho fechas debido a un gesto que la Comisión Disciplinaria consideró inadecuado y ofensivo hacia la terna arbitral. Fleischman señaló que, si se busca coherencia en las decisiones, Fossati debería recibir un castigo igual o incluso mayor por la implicancia de su acción.

“Mientras Gorosito hizo un gesto golpeándose el rostro que se interpretó como ‘caradura’; Fossati hace un gesto evidente y claro de que al juez le pagaron. No hay atenuantes, inapelable: si se siguen antecedentes, debería recibir al menos 8 fechas de suspensión”, aseveró el comunicador.

Eddie Fleischman considera que Jorge Fossati debería afrontar una sanción mayor a 8 fechas. Foto: captura de X

Jorge Fossati hizo polémico gesto en derrota de Universitario vs Juan Pablo II

La caída de Universitario por 2-0 ante Juan Pablo II, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura, marcó la tercera derrota consecutiva del equipo crema. Pero el resultado fue eclipsado por el gesto de Jorge Fossati, el cual provocó revuelo inmediato en la opinión pública.

Las imágenes mostraron con claridad cómo el entrenador uruguayo, visiblemente molesto, hizo una señal que muchos interpretaron como una acusación de soborno. Aunque Fossati no ofreció una declaración específica sobre el gesto en la conferencia de prensa posterior, sí asumió la responsabilidad deportiva por la derrota.

“Nos duele y mucho (la derrota) y a los jugadores más que a nadie. No tengo nada que reprocharles a los jugadores en algo que es innegociable que es la actitud. Seguimos adoleciendo de tranquilidad y mente fría para poner lo mejor de nosotros. Por momentos veo apurado y tensionado al equipo. Ese no es el camino. No hay otro responsable más que yo”, aseveró.