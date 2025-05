Antenor Guerra-García: “El ‘gordo’ González le hizo mucho daño a la imagen de la U”

El año 2024, en lo deportivo, estuvo marcado por el centenario de Universitario de Deportes. A razón de este acontecimiento, se publicaron muchos libros sobre la historia crema. El más campeón de Antenor Guerra-García es, de lejos, el mejor. Su formato y sus imágenes de archivo están a la altura de la historia que se nos cuenta. No importa si se es hincha de Universitario o no, es un libro que también transmite valores cuando se aborda al ídolo mayor: Lolo Fernández. Sobre esta publicación y otros temas derivados, La República conversa con Antenor Guerra-García.

-El más campeón no es tu primer libro de deportes. Se ve que es un libro especial para ti, tú mismo lo has editado. Es muy completo si nos referimos a su ambición documental.

-Suena feo decirlo porque es hablar de mi libro, pero yo creo que sí, es un libro muy completo, incluso te diría que se acerca al libro de don Rafael Quirós, La U y su historia, que tiene mucha data. Mi libro se refiere más a los campeonatos, a los principales hechos en estos 100 años de Universitario, a sus figuras legendarias, que yo llamo ilustres y son más de 70.

-De muchos ilustres, hay un solo ídolo: Lolo Fernández.

-Para mí, Lolo es el único ídolo de Universitario de Deportes. Los demás son ilustres, pero Lolo es inalcanzable. Lolo es todo para los hinchas de Universitario Deportes, por todo lo que dio al equipo, por todos sus gestos, sus goles, su cariño, su amor hacia la U. Cuando todavía jugaba Lolo Fernández, se le puso su nombre a un estadio. Eso fue en 1952 y Lolo se retiró en 1953. Eso nos da una idea de quién fue este hombre honorable. Además, el libro de don Rafael está escrito varios años atrás y no había la calidad que se puede obtener ahora para libros de gran formato.

-¿Desde cuándo empezaste a escribir El más campeón?

-Lo he escrito con mucha pasión y con mucha antelación. Lo arranco en 2020 a sabiendas que el centenario de mi equipo era en 2024 y que tenía que escribirlo lentamente, con la pausa, con pasión, para que las fotografías conversen con los textos. Tenía todo el tiempo del mundo para terminarlo en 2024, antes del 7 de agosto, que es el aniversario de la U.

-La pregunta incómoda: ¿si la U no tuviera tantos campeonatos, serías crema?

-El hinchaje de la U se va incrementando a medida que va campeonando. La U nace en 1924 y llega a campeonar cinco veces en la década de 1940. La hinchada de la U es de migrantes. Recuerda que la migración a Lima, que la describe muy bien José Matos Mar, comienza a finales de los 40, en los años en que la U empieza a conseguir grandes títulos y a superar a su rival de siempre, Alianza Lima, que le lleva a la U 23 años. De hecho, uno se hace hincha de un equipo porque el equipo juega y gana. Real Madrid tiene la supremacía en España, River Plate y Boca Juniors en Argentina son los equipos más ganadores. El hinchaje y los triunfos van de la mano. Además, la historia de la U para mí es muy rica, porque la U nace en un claustro universitario. Los primeros jugadores de la U fueron estudiantes sanmarquinos. Ellos fueron los que ganaron el primer clásico a Alianza Lima. Tenemos un ADN académico que nos diferencia de otros equipos.

-El ADN académico de la U no escapa a la identidad peruana.

-En la historia de la U hay mucha racionalidad y también inteligencia emocional. Hay que tener mucha inteligencia emocional porque tú puedes ser un buen futbolista, tener mucho talento, pero a la hora de traducirlo en la cancha, se te viene todo. Y es esa mentalidad fuerte la que ha tenido Universitario a lo largo de los años, sobre todo en épocas muy marcadas.

-¿Cuál es la mejor época de la U?

-La mejor época de la U, sin lugar a dudas, está entre 1966 y 1975. En esos nueve años, la U es cinco veces campeón nacional, es vicecampeón de la Copa Libertadores y clasifica a semifinales en cuatro oportunidades. 67, 68, 71 y 75. Estamos hablando de semifinales, no de octavos que es lo que estamos luchando ahora después de mucho tiempo. El jugador crema tiene una autoestima. En el año 1967, la U le gana a Racing Club y le gana a River Plate en 48 horas.

-Ya que hablamos de campeonatos. Hace poco hubo una controversia sobre el campeonato de 1934. ¿Qué piensas de ello?

-Es un tema polémico. Yo creo que los partidos se ganan en la cancha. La U se tituló campeón en la cancha, jugando un partido definitorio que Alianza Lima aceptó disputar. Es cierto que Alianza Lima tenía un cuarto de punto más. Bueno, los campeonatos peruanos siempre han sido complicados. Alianza Lima tenía ese cuarto de punto más porque se sumaban los puntos de las reservas. La U reclamó y argumentó que el campeón debe ser campeón por punto, no por medio punto o cuarto de punto. Alianza Lima tenía un equipazo. Era tricampeón del fútbol peruano, con “Manguera” Villanueva, José María Lavalle, Magallanes, el arquerazo Juan Valdivieso. Alianza Lima aceptó el reto y se programó el partido casi un año después. La U ganó ese partido y se aceptó el triunfo de la U. Este es un tema que ha vuelto, se viene hablando de esto desde hace ocho años. Yo tengo papeles membretados de la época. Alianza Lima incluye sus campeonatos de 1931, 1932, 1933 y de ahí se saltean hasta 1947. Es un reclamo totalmente extemporáneo.

"El más campeón". Imagen: Difusión.

-Esa discusión se dio más en el año del centenario.

-Alianza Lima se preocupó más en que la U no salga campeón en su centenario que en contratar mejores jugadores. Alianza Lima ha perdido su esencia. A mí me encantaba cómo jugaba Alianza. Yo he visto a los grandes, a “Pitín” Zegarra, Cubillas, Julio Baylón, Perico León. Tú, Gabriel, eres hincha de Alianza y sabes que esa esencia se ha perdido y juegan ahora a la uruguaya. En cambio, la U mantiene el juego aguerrido con inteligencia emocional.

-El libro aborda periodos de la historia de la U. En los 90, hubo una hegemonía de campeonatos entre Cristal y la U, pero en los 2000 la U entra en una sequía de títulos. ¿No tener títulos es una crisis para la U?

-Esa primera década de este siglo es muy mala para la U, solamente comparable a los años 50, donde la U a fines de la década llega a bicampeonar (59-60), pero lo que preocupa muchísimo es que estos años malísimos del nuevo milenio son además años muy malos para la institución, producto de una gestión en los 90, que fue buena en el ámbito del triunfo, pero malísima en cuanto a la administración y la reputación de Universitario. El ‘gordo’ González es un dirigente muy polémico, al que yo no estimo.

-Ni siquiera lo mencionas en el libro.

-El ‘gordo’ González no existe en El más campeón. Yo creo, como muchos hinchas cremas, que le hizo muchísimo mal a la U tanto en la parte administrativa como en la parte de reputación, como burlarse del rival, sacando el papel higiénico, mostrando actos totalmente impúdicos e irracionales. Su estilo grosero no va con el ADN académico de la U. Por sus acciones, los hinchas de Alianza y Cristal nos empezaron a ver mal. En los 90, a Cristal le quemaron un bus tras un triunfo en el Lolo Fernández. Luego de González llegaron otros dirigentes que le hicieron mucho daño administrativo a la U. Eso se tradujo en muchos años de sequía de títulos.

-¿Qué te parece la gestión de Jean Ferrari?

-La veo con buenos ojos, Gabriel. En un principio, tenía el temor de que caiga en las actitudes del ‘gordo’ González.

-Pero hace no mucho, Ferrari celebró el empate de la U en Matute, con Alianza con un hombre menos, como si hubiera ganado la Champions.

-Ha caído en eso, pero está mejorando. Ferrari es un gran gestor y ha sabido rodearse de gente capaz. Es hincha de la U y lo único que le pediría es que baje un poco, un par de cambios, en sus declaraciones, cuando no nos va bien. Hay que ser más alturado, pero creo que está haciendo una brillante gestión a la par de las mejores épocas de la U con Quirós y Miguel Pellny, dos de los grandes dirigentes en la historia de la U.

-Hablemos del ídolo: Lolo Fernández. Su perfil es perfecto y no deja de ser curioso que sea ídolo en un país que endiosa a personajes con fisuras muy humanas. Lo veo más cerca de Pelé que de Maradona.

-Tu analogía es muy buena. El mejor es Pelé, no solo como jugador sino por lo que significa. Lolo fue una persona humilde, buena, es alguien a quien nunca he visto un error. En los 70, mi hermano mayor y yo le estrechamos la mano y no nos lavamos las manos durante una semana porque era como haberle estrechado la mano a dios. Lolo es el dios crema. Le dijo no a Colo Colo que le ofreció un cheque en blanco, hizo goles en las Olimpiadas de Berlín, marco 33 goles en una gira internacional. Fue un buen padre y un hombre muy trabajador.

-Has dicho al inicio que Lolo es el único ídolo de la U.

-Es ídolo por sus virtudes deportivas, personales y porque solo jugó en la U. Lolo no era de insultar al rival, no era de pisotearlo, no era violento en el campo. No era de declaraciones controversiales contra el otro equipo. Era muy amigo de los jugadores de Alianza, como Alejandro Villanueva. Era un hombre que respetaba a su familia, no estuvo involucrado en casos de sacadas de vuelta o de estar en la farándula local. Es el único ídolo de la U. Los demás son jugadores ilustres y los hemos tenido por décadas. Chumpitaz y Terry son jugadores ilustres, pero no jugaron toda la vida en la U. Lolo sí.