Christian Cueva vive un nuevo capítulo en su carrera futbolística. Luego de un periodo marcado por problemas personales y una baja de rendimiento, el mediocampista nacional parece reencontrarse con la calma y la motivación en Cienciano. Mientras el club del Cusco pelea por escalar posiciones en la Liga 1 y cumplir un buen papel en la Copa Sudamericana, donde es puntero en su grupo, la continuidad de ‘Aladino’ en el ‘Papá’ se convirtió en un tema de interés para la hinchada.

En medio de este panorama, fue su pareja, la cantante de cumbia Pamela Franco, quien se pronunció sobre el futuro del futbolista. Durante una reciente entrevista, Franco dio detalles sobre cómo se encuentra Cueva en su nueva etapa en Cusco y no dudó en emocionarse ante la recuperación de ‘Aladino’, quien se convierte de a pocos en pieza fundamental en la formación de Cienciano.

Pamela Franco revela si Christian Cueva seguirá en Cienciano

Pamela Franco, pareja sentimental de Christian Cueva, reveló que el futbolista se siente cómodo y motivado en Cienciano. En declaraciones al canal de YouTube, Entre Bolas, la artista destacó que el jugador logró adaptarse bien al equipo y que nota una evolución constante en su rendimiento dentro del campo. Asimismo, detalló si es que el exjugador de la selección peruana seguirá en el Rojo.

“Por supuesto, es un equipo super bonito. Aparte, la hinchada y todo lo que se vive acá es espectacular. Además que él se siente super bien. Esperemos que sí (que su presencia en el estadio lo motive). Hay buena energía, creo que la ciudad y la gente compartimos un mismo sentimiento, le mandamos energía positiva y eso es muy bueno”, señaló la popular cantante.

Cabe recordar que Christian Cueva llegó a Cienciano con la expectativa de recuperar su mejor versión. Tras su salida de Alianza Lima y los episodios extradeportivos que afectaron su imagen pública, el volante creativo tomó la decisión de aceptar la propuesta del equipo imperial para reinventarse. Hoy, con el respaldo del club y de su familia, busca consolidarse como uno de los referentes del torneo local y poder volver a la Bicolor.

Pamela Franco se emociona por el buen nivel de Christian Cueva

Pamela Franco no solo habló de la actualidad contractual de Christian Cueva, sino que también mostró su entusiasmo por el buen momento por el que atraviesa el futbolista. Franco aseguró que, pese a que no conoce mucho de fútbol, se emociona al ver a ‘Cuevita’ en el campo de juego, pues está volviendo de a pocos al nivel que lo hizo brillar en el deporte.

“Sí (se jugó un partidazo), se está recuperando poco a poco y a mí me da mucho gusto. Se está sintiendo cada vez mejor y el equipo, como conjunto, lo veo super bien. Cada partido está mucho mejor. Yo no sé mucho de fútbol, pero me emociona cada vez que lo veo jugar, así que está muy bueno”, destacó la cumbiambera.