Aún no culmina el Torneo Apertura de la Liga 1 2025, pero Universitario de Deportes tiene intenciones de reforzar algunas zonas de cara al Torneo Clausura. Una de las zonas del campo que la 'U' considera que debe reforzar es la delantera. En ese sentido, se conoció que el delantero de la selección peruana Luis Ramos es uno de los nombres que suena mucho en la interna de la institución.

Según informó el periodista Gustavo Peralta en la última edición del programa 'Hablemos de MAX' de L1 Radio, el delantero peruano es un jugador que interesa mucho en tienda crema y podrían iniciar negociaciones cuando se abra el libro de pases. Actualmente, el delantero milita en América de Cali de Colombia.

Universitario tiene en la mira a Luis Ramos para el Clausura

"Cuando se abra el libro de pases, la 'U' piensa reforzarse. Principalmente, en el ataque. No digo que ya está, que es un hecho, pero me dijeron que en Universitario gusta mucho, en especial a Fossati que lo conoce bien, Luis Ramos. Me comentaron que si hay un nombre que gusta muchísimo en la 'U' por estas últimas horas o días es Luis Ramos", contó el comunicador.

Peralta aseguró que Luis Ramos sería un fichaje aprobado por Jorge Fossati, quien lo hizo debutar en la selección peruana para las Eliminatorias 2026. "A Fossati le parece bien, está de acuerdo. No están conversando ni negociando, pero me dijeron que Luis Ramos gusta mucho", agregó.

¿Cuál es la actualidad de Luis Ramos en América de Cali?

El jugador de 25 años ha jugado un total de 18 partidos en lo que va de la temporada con América de Cali: 13 encuentros por la Liga Dimayor Apertura y 5 por la Copa Sudamericana. Luis Ramos registra 3 goles (2 por el certamen continental y uno por el torneo colombiano).