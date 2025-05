El último sábado 10 de mayo, Cienciano sufrió una dura caída ante Melgar en el Cusco por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. A pesar del buen momento que atravesaba, el equipo de Carlos Desio no pudo aguantar en su casa y perdió tres puntos importantes. Después de este compromiso, uno de los que tomó la palabra fue Christian Cueva. 'Aladino' explicó qué sucedió con el 'Papá' y aprovechó para elevar su reclamo a la FPF por la seguidilla de partidos.

El volante no tuvo su mejor actuación, al igual que todo Cienciano. En conversación con los medios, señaló que ciertas decisiones arbitrales terminaron por perjudicar al equipo cusqueño.

Christian Cueva reclama a FPF tras derrota de Cienciano ante Melgar

Christian Cueva no se guardó nada y apuntó contra la FPF. El experimentado futbolista expresó su incomodidad porque Cienciano tuvo que jugar ante Melgar dos días después de vencer a Caracas FC por la fecha 4 de la Copa Sudamericana.

"Es algo que no me pareció, pero bueno. Vuelvo a decir algo, el tema de jugar dos días después es algo que no está bien. Primero porque reglamentariamente no se puede jugar y lo hicimos. Como se los digo a ustedes, no es una ayuda a la FPF, reglamentariamente se deben respetar las cosas. Espero que estas situaciones no se repitan porque hacen daño al fútbol y los jugadores. Lo hablo en general, no solo a Cienciano", comentó en zona mixta.

Christian Cueva se queja del árbitro después de perder con Cienciano

Cueva mencionó que hubo algunas jugadas del compromiso que los perjudicaron, como la expulsión de su compañero Leonel Galeano. "Un primer tiempo que no fue de lo mejor, pero un segundo que mejoramos muchísimo. Hay decisiones que complican un partido. Yo quiero ser directo, veo que la jugada de la expulsión de Galeano fue por apurarlo, pero en el partido contra Alianza, a Arias lo vimos tirado, quisieron apurarlo y no le sacaron ninguna amarilla a nadie. Ojalá se pueda corregir porque no podemos dejar pasar esto", señaló.

A pesar de estas dificultades, enfatizó en que este tipo de situaciones los hará más fuertes como equipo. "Esto nos va a hacer más fuertes porque el grupo es fuerte. Cuando se gana hay que celebrar hasta cierta hora y luego meterse en el siguiente partido" , agregó.