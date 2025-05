Con sed de gloria. El laureado boxeador filipino, Manny Pacquiao, volverá al ring de boxeo para intentar conseguir el título de peso wélter del CMB frente a Mario Barrios, rival al que buscará derribar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el próximo 19 de julio.

Barrios, deportista nacido en San Antonio, Texas, actualmente tiene un récord de 29 victorias, de las cuales, 18 fueron por knockout. Con dos combates perdidos y un único empate, Mario se perfila a ser un duro rival para Pacquiao, quien no ha subido a los cuadriláteros desde el año 2021 cuando se vio las caras con Yordenis Ugas por el campeonato del superwelter de la AMB. En ese entonces, el cubano Ugas se llevó el triunfo de forma unánime.

¿Cuándo se dará la pelea entre Pacquiao vs. Barrios por el título de peso wélter del CMB?

La pelea entre Manny Pacquiao y Mario Barrios por el título de peso wélter del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) se producirá el 19 de julio de 2025. El combate tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

¿Dónde se llevará a cabo la pelea entre Pacquiao vs. Barrios por el título de peso wélter del CMB?

El enfrentamiento entre Manny Pacquiao y Mario Barrios por el título wélter del CMB tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Este famoso recinto es célebre por haber albergado algunos de los combates más memorables de la historia del boxeo.

¿A qué hora peleará Manny Pacquiao vs. Mario Barrios?

Aún no se cuenta con el anuncio oficial de la hora exacta del duelo por el título de peso wélter del CMB, entre Manny Pacquiao y Mario Barrios. No obstante, es probable que la pelea se lleve a cabo en la noche del 19 de julio, horario de Las Vegas (hora estándar del Pacífico - PST). No obstante, normalmente, los horarios concretos, como el de la pelea principal, no se anuncian hasta el momento más cercano al evento.