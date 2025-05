¿Qué canal transmite Divino Espinoza vs Edward Vázquez EN VIVO? Horario y dónde ver la pelea por el título pluma OMB

La pelea de Divino Espinoza vs Edward Vázquez se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Foto: Top Rank

Rafael 'Divino' Espinoza vs Edward Vázquez EN VIVO pelean HOY, domingo 4 de mayo, por el título mundial OMB del peso pluma en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), en el combate coestelar de la velada de Naoya Inoue vs Ramón Cárdenas. El tapatío sale a defender su cinturón por tercera vez a partir de las 10.00 p. m. (hora del Este) y 8.00 p. m. (hora del centro de México), con transmisión de ESPN y Disney Plus.

Con un récord invicto de 26 victorias (22 de ellas por nocaut), Espinoza trepó a las primeras planas del boxeo mundial tras superar a Robeisy Ramírez en dos ocasiones y a Sergio Chirino-Sánchez por la vía del cloroformo. Su rival, el mexicoamericano Edward Vázquez, intentará escalar posiciones en las 126 libras, luego de fallar en su intento de coronarse en la categoría superpluma al perder por puntos contra Joe Cordina en 2023.

¿Qué canal transmite al Divino Espinoza vs Edward Vázquez?

La transmisión de la pelea entre 'Divino' Espinoza vs Edward Vázquez irá EN VIVO a través de ESPN Deportes (en español), ESPN e ESPN + (en inglés) en los Estados Unidos, así como por ESPN 2 y Disney Plus en México y el resto de Latinoamérica. Asimismo, podrás seguir las incidencias en La República Deportes.

¿A qué hora pelean Divino Espinoza vs Edward Vázquez?

El combate de Rafael Espinoza vs Edward Vázquez comenzará en los siguientes horarios:

México (centro), EE. UU. (Denver): 8.00 p. m.

EE. UU. (Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco), México (Pacífico): 7.00 p. m.

EE. UU. (Nueva York, Miami), Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Chile: 10.00 p. m.

EE. UU. (Chicago, Texas), Panamá, Ecuador, Perú, Colombia: 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 11.00 p. m.

España (peninsular): 4.00 a. m. (lunes 5).

Estadísticas de Divino Espinoza vs Vázquez

Rafael Espinoza

Edad: 31

Altura: 1,85m

Alcance: 1,88m

Victorias: 26 (22 por nocaut)

Derrotas: 0

Última pelea: victoria por TKO (6to round) sobre Robeisy Ramírez, el 7 de diciembre de 2024 en Phoenix.

Edward Vázquez

Edad: 29

Altura: 1,70m

Alcance: 1,65m

Victorias: 17 (4 por nocaut)

Derrotas: 2

Última pelea: victoria por retiro de esquina (4to round) sobre Kenneth Taylor, el 23 de octubre de 2024 en Nueva York.

Pronósticos de Espinoza vs Vázquez

Las principales casas de apuestas de Estados Unidos y México se inclinan por un triunfo de Rafael Espinoza: