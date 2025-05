[ESPN EN VIVO] Naoya Inoue vs Ramón Cárdenas: horario y canal de transmisión en EE. UU. y México por el título supergallo

La pelea de Naoya Inoue vs Ramón Cárdenas pondrá en juego los títulos supergallo OMB, CMB y FIB. Foto: composición LR / Top Rank / dinamitacardenas / Instagram

Sigue la pelea de Naoya Inoue vs Ramón Cárdenas EN VIVO HOY, domingo 4 de abril, a partir de las 11.20 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) y 9.20 p. m. (hora del centro de México) vía ESPN Deportes y ESPN + desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El Monstruo, uno de los mejores libra por libra de la actualidad en el boxeo, enfrentará a un Dinamita dispuesto a arrebatarle sus cinturones supergallo de la CMB, OMB y FIB.

Esta es la cuarta vez que Inoue, campeón mundial en cuatro divisiones distintas, visita los EE. UU.; ahora lo hace como monarca indiscutido de la categoría y con una racha invicta que se ha ampliado a 29 victorias. Al frente, el mexicoamericano de 29 años no se amilana y confía en mantener su buena racha, que lo coloca como el número 1 del ranking AMB. "No salgo ahí para perder. Voy a dar lo mejor de mí y salgo con toda la intención de ganar. Quiero darles a los fanáticos algo que recuerden", manifestó Cárdenas en la previa.

Horario de la pelea de Naoya Inoue vs Ramón Cárdenas

El main card de la velada de Naoya Inoue vs Ramón Cárdenas iniciará a las 10.00 p. m. del Este de Estados Unidos y 8.00 p. m. de México. Ambos boxeadores harían el ringwalk alrededor de los siguientes horarios:

EE. UU. (Denver), México (centro), Guatemala, Nicaragua, El Salvador: 9.20 p. m.

EE. UU. (Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco), México (Pacífico): 8.20 p. m.

EE. UU (Texas, Chicago), Panamá, Colombia, Ecuador, Perú: 10.20 p. m.

EE. UU. (Nueva York, Miami), Cuba, Venezuela, Rep. Dominicana, Puerto Rico, Chile: 11.20 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay: 12.20 a. m. (lunes 5)

España (peninsular): 5.20 a. m. (lunes 5).

Canal de transmisión de Inoue vs Cárdenas EN VIVO

En Estados Unidos, la pelea de Naoya Inoue vs Ramón Cárdenas será transmitida por ESPN, ESPN Deportes, ESPN + y Disney Plus. En México y toda Latinoamérica, el combate se verá por ESPN 2 y Disney Plus. La República Deportes también te llevará las incidencias al momento.

Pronósticos de Naoya Inoue vs Ramón Cárdenas

Las mayores casas de apuestas de Estados Unidos y México dan al japonés Naoya Inoue como amplio favorito ante Ramón Cárdenas:

Caesars Sportsbook: Inoue (-3000), Cárdenas (+1200)

BetMGM: Inoue (-5000), Cárdenas (+1400)

DraftKings: Inoue (-5000), Cárdenas (+1500)

Bet365: Inoue (-5000), Cárdenas (+2000)

Caliente.mx: Inoue (-5000), Cárdenas (+1400)

Codere: Inoue (-10000), Cárdenas (+1000)

1XBET: Inoue (-11111), Cárdenas (+1170).

Cartelera completa de Inoue vs Cárdenas