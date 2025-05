Warriors vs Timberwolves EN VIVO, game 1 NBA Playoffs 2025 con Stephen Curry: horario y canal de las semifinales del Oeste

El juego 1 de Warriors vs Timberwolves se disputará a partir de las 9.30 p. m. del Este de Estados Unidos. Foto: composición LR / AFP

Warriors vs Timberwolves EN VIVO se enfrentan en el game 1 de la serie por los NBA Playoffs 2025 HOY, martes 6 de mayo. El conjunto de Stephen Curry y Jimmy Butler, que llega de vencer a Houston Rockets en 7 juegos, enfrenta en las semifinales de la Conferencia Oeste al quinteto de Anthony Edwards y Rudy Gobert, verdugo de los Lakers. La acción en el Target Center inicia a las 9.30 p. m. (hora del Este de EE. UU.) y 7.30 p. m. (hora del centro de México) vía TNT y Disney Plus.

El elenco de Golden State superó todas las expectativas tras finalizar séptimo en el Oeste, ganar su boleto en el Play-In y dejar afuera en primera ronda al segundo mejor elenco de la conferencia. La historia de Minnesota fue similar, al llegar como sexto sembrado y sacar del camino en cinco partidos al elenco de LeBron James, que era tercero y apuntaba como uno de los grandes favoritos al título.

Horario del game 1 de Warriors vs Timberwolves

El primer juego de la serie entre Golden State Warriors vs Minnesota Timberwolves inicia a las siguientes horas de este martes 6 de mayo:

EE. UU. (Nueva York, Miami), Puerto Rico, Venezuela, Rep. Dominicana, Chile: 9.30 p. m.

EE. UU. (San Francisco, Los Ángeles), México (Pacífico): 6.30 p. m.

EE. UU. (Minnesota, Texas, Chicago), Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 8.30 p. m.

México (centro), EE. UU. (Denver), Nicaragua, El Salvador, Costa Rica: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 10.30 p. m.

España (peninsular): 3.30 a. m. (miércoles 7).

¿Qué canal pasa Warriors vs Timberwolves EN VIVO?

La transmisión del primer juego de Warriors vs Timberwolves estará disponible a nivel nacional por TNT, TruTV y Max en los Estados Unidos, así como por Disney Plus en México y toda Latinoamérica, y por el streaming de NBA League Pass en todo el mundo. Por radio, el juego se podrá escuchar en KFAN FM (Minneapolis / St Paul), 95.7 The Game (área de la Bahía de San Francisco) y Sirius XM (en todos los EE. UU.).

Warriors vs Timberwolves: posibles alineaciones

Golden State Warriors Minnesota Timberwolves Stephen Curry Anthony Edwards Brandin Podziemski Mike Conley Jr. Jimmy Butler Julius Randle Buddy Hield Jaden McDaniels Draymond Green Rudy Gobert

Calendario de juegos de Warriors vs Timberwolves

Game 1 - Timberwolves vs Warriors - 06/05 - 9.30 p. m.

Game 2 - Timberwolves vs Warriors - 08/05 - 8.30 p. m.

Game 3 - Warriors vs Timberwolves - 10/05 - 8.30 p. m.

Game 4 - Warriors vs Timberwolves - 12/05 - 10.00 p. m.

Game 5* - Timberwolves vs Warriors - 14/05 - TBD

Game 6* - Warriors vs Timberwolves - 18/05 - TBD

Game 7* - Timberwolves vs Warriors - 20/05 - TBD

Horarios del Este de EE. UU., Venezuela y Rep. Dominicana. *De ser necesario.