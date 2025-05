LeBron James trae una terrible noticia a los fans de Lakers tras caída ante Minnesota: ¿podrá continuar jugando?

LeBron James preocupa a los fanáticos de Los Angeles Lakers tras la eliminación ante Minnesota Timberwolves por 4-1 en la primera ronda de los NBA Playoffs 2025. La megaestrella estadounidense del baloncesto mostró molestias en el game 5 y el cuerpo médico del equipo californiano confirmó que el 'Rey' sufre una lesión que lo alejará de las canchas por unos meses, si bien quedó fuera de la actual temporada.

La noticia causó preocupación luego de los diversos rumores sobre el futuro de la carrera de James, quien se pronunció sobre su posible retiro: "No tengo la respuesta sobre eso. Es algo que me sentaré a discutir con mi esposa y mi grupo de apoyo, y simplemente hablarlo, y ver qué sucede", declaró la figura de 40 años en conferencia de prensa.

La mala noticia de los Lakers sobre LeBron James

Una resonancia magnética realizada por el cuerpo médico de los Lakers confirmó que LeBron James tiene un esguince de ligamento colateral de grado 2 en la rodilla izquierda, sufrido durante el juego 5 ante Minnesota Timberwolves, según informó Shams Charania de ESPN. El tiempo de recuperación usual para esta dolencia es de entre tres a cinco semanas, aunque el alero no verá acción de todos modos debido a la eliminación de los Lakers.

LeBron tuvo que abandonar el game 5 a falta de poco más de ocho minutos para acabar el último cuarto, debido al dolor que le produjo un choque contra Donte DiVincenzo; aunque retornó con 7:39 en el reloj, no lo hizo al mismo ritmo y no pudo evitar la derrota. Si bien el tiempo estimado de recuperación garantiza que podrá llegar a tiempo al inicio de la próxima temporada, será finalmente el jugador quien decidirá si proseguir o no con su carrera profesional.

El mal momento de LeBron James: duras críticas por la eliminación de Lakers

La fanaticada de Los Angeles Lakers expresó su malestar luego de la caída de su equipo ante los T-Wolves y señaló a LeBron James como uno de los principales responsables, con mensajes en redes sociales que recordaron la falta de logros del 'Rey' en las temporadas recientes con el Lake Show, así como el hecho de haber desperdiciado un pick en el último Draft para traer a su hijo Bronny, quien solo jugó 5 partidos y fue luego asignado a la G-League.

Incluso exjugadores de renombre como Charles Barkley y Shaquille O'Neal cuestionaron el nivel actual de James y de Lakers en general. "Tienen que encontrar a alguien que cubra a LeBron y a Luka (Doncic). LeBron no puede defender más (...) Tienes que tener a Wilt (Chamberlain), Kareem (Abdul-Jabbar) y Bill Russell ahí para taponar los tiros", señaló 'Chuck' en el programa Inside the NBA. "Cuando tienes jugadores de este calibre es campeonato o fracaso", manifestó por su parte 'Shaq'.

A lo largo de la temporada 2024-25, LBJ promedió 24,4 puntos por partido, pero solo 7,8 rebotes y 8 asistencias. De continuar con el cuadro angelino en la próxima campaña, llegaría a las 8 temporadas con un mismo equipo, algo que superaría las 7 que tuvo con Cleveland Cavaliers. Por ahora, sigue corriendo la especulación sobre si la campaña 2025-26 será la última de su carrera o si dirá adios antes.