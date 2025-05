Justin Tucker, pateador de los Ravens acusado de acoso sexual, es despedido del equipo tras 13 temporadas

Justin Tucker, pateador de la NFL que jugó 13 temporadas con los Baltimore Ravens, fue retirado del equipo este lunes 5 de mayo por motivos que, de acuerdo al entrenador y al gerente general del equipo, obedecen a "decisiones de fútbol americano". El jugador tiene 16 denuncias en su contra por comportamiento sexual inapropiado, las cuales son investigadas por la liga estadounidense.

"A veces, las decisiones de fútbol americano son increíblemente difíciles, y este es uno de esos casos. Considerando nuestra plantilla actual, hemos tomado la decisión de liberar a Justin Tucker. Agradecemos las contribuciones de Justin mientras jugó para los Ravens. Le deseamos a él y a su familia lo mejor", informó el gerente general de los Cuervos, Eric DeCosta, en un comunicado.

En enero último, Tucker fue denunciado por nueve mujeres, quienes lo acusaron de haberlas acosado en distintos spas de Baltimore entre 2012 y 2016. A estas denuncias se sumaron posteriormente otras siete, todo lo cual llevó a que la NFL iniciara una investigación contra el jugador; el propio comisionado de la liga, Roger Goodell, las calificó de "graves".

El medio The Baltimore Banner aseguró que algunas masajistas se negaron a seguir trabajando con el kicker y que dos spas le prohibieron el acceso, aunque Tucker y sus abogados han negado estas versiones y los señalamientos en general.

"De la investigación no sabemos nada. La NFL no nos ha dado ninguna información por lo que la decisión se basa sólo en el fútbol americano", sostuvo John Harbaugh, entrenador de los Ravens, bajo cuya dirección Tucker alcanzó un título de Super Bowl en 2013, ocho designaciones al All-Pro Team y una al equipo ideal de la década del 2010. El pateador también tenía el récord al gol de campo más largo en la historia de la liga, con una patada de 66 yardas en 2021.

Justin Tucker tenía pendientes tres años de contrato de una extensión de cuatro, aunque no recibirá sus US$ 4,2 millones de salario para este año al no estar garantizados en el acuerdo. Debido a la política de conducta de la NFL, deberá seguir guardando medidas disciplinarias en su condición de agente libre.

Tyler Loop, el reemplazo de Tucker en los Ravens

Otro motivo de peso para la salida de Justin Tucker de los Baltimore Ravens habría sido la contratación de Tyler Loop, seleccionado en la sexta ronda del Draft 2025. El nuevo pateador llega de un destacado paso por los Arizona Wildcats de la NCAA, con quienes anotó un gol de campo de 62 yardas y tuvo una tasa de éxito de 78,3% en la temporada pasada, aunque en su año como freshman dicha efectividad fue de 100% (12 de 12 intentos).

"Es uno de esos tipos que es un nerd del despeje, y eso es algo que te gusta ver. Está muy atento a cada detalle y técnica, y estudió mucho a Justin y también a muchos otros jugadores", aseguró Harbaugh sobre Loop, quien es el primer pateador seleccionado por los Ravens en sus 30 años de historia.

De los 19 pateadores escogidos en los últimos 10 drafts, 14 fueron titulares con sus respectivos equipos en su temporada de novatos. El propio Tucker se enteró por su entrenador del interés de Baltimore por Loop, quien también fue el mejor kicker del último Combine al convertir 13 de 14 intentos de goles de campo.