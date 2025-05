Mr. Peet apunta contra 2 jugadores de Alianza Lima tras derrota ante Cienciano: "Neutralizados"

Alianza Lima no la pasó nada bien en Matute y perdió 1-0 ante Cienciano por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Más allá de las polémicas, el equipo de Néstor Gorosito no mostró su mejor versión y algunos de sus jugadores estuvieron por debajo de su nivel habitual. En ese sentido, el periodista Mr. Peet expresó una fuerte crítica.

El comunicador también elogió el desempeño de los defensores imperiales, quienes neutralizaron a los atacantes del cuadro íntimo en varios pasajes del compromiso.

Mr. Peet apunta contra 2 jugadores de Alianza Lima

Si bien Mr. Peet cuestionó el accionar del árbitro Bruno Pérez, consideró que jugadores como Kevin Quevedo y Eryc Castillo no trascendieron durante los 90 minutos en Alianza Lima.

"Bruno Pérez no hizo un buen partido. Después yo no creo que la mala actuación de Bruno Pérez, tenga que opacar el muy buen partido que hace Cienciano. Desde el primer tiempo, Cienciano dio muestra que estuvo haciendo un muy buen partido, muy ordenado. Estrada y Gómez neutralizaron a Quevedo y Castillo que no trascendieron, hay que decirlo", sostuvo para las cámaras de L1MAX.

"Paolo (Guerrero) perdió una en el primer tiempo que pudo darle otra historia a Alianza. Quevedo tuvo una y la tiró por arriba. Alianza tuvo las 2 chances más claras en el primer tiempo, pero no supo capitalizar", agregó.

Alianza Lima vs Cienciano: resumen

En un partido marcado por las polémicas, Cienciano del Cusco venció 1-0 a Alianza Lima en Matute por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. El único tanto del partido lo anotó Christian Cueva desde el punto de penal.

Con este resultado, los victorianos se mantienen en la quinta posición de la tabla de posiciones con 19 unidades. El líder del certamen es Universitario de Deportes (23 puntos).