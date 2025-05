'Flaco' Granda aclara polémico gesto que hizo mientras criticaba a Mr. Peet: "Se ha hecho muy viral"

Ante las amenazas de muerte registradas cerca de la Videna, la Conar emitió un comunicado enérgico condenando la violencia. En el mismo documento, la institución expresó su preocupación por las declaraciones de algunos representantes de Alianza Lima y abordó el papel de los medios de comunicación en este contexto. En relación con este último aspecto, el comunicador Giancarlo Granda manifestó su desacuerdo con una crítica generalizada a la labor de la prensa y lanzó una indirecta sobre un narrador de los partidos de la Liga 1, en este caso, contra Mr. Peet.

Durante una parte de su discurso, el comentarista deportivo se llevó la mano a la nariz, algo que muchos han interpretado como una ofensa a Péter Arévalo. Un día después de lo ocurrido, y en medio de diversas críticas, el 'Flaco' Granda decidió salir a explicar lo que ocurrido. En su programa 'Agranda TV', el narrador de fútbol precisó que ese gesto se ha malinterpretado y que simplemente se trata de un "tic" que él tiene.

'Flaco' Granda aseguró que gesto fue mal interpretado

"Se ha hecho muy viral un gesto que hace con la nariz cuando hablo sobre Peter. Yo invito a todos a ver mis programas, elijan cualquier programa, y se van a dar cuenta de que tengo un tic, que es agarrarme la nariz varias veces. Yo ni cuenta me di, porque es algo inconsciente. Hablando con Péter, cuando le mandé el video, porque se hizo viral, me dice 'has hecho este gesto imitando algo' y yo le respondo '¿imitando qué?, porque la verdad es un gesto totalmente inconsciente'. Es un tic que tengo, que es agarrarme la nariz y ayer estaba peor porque estaba resfriado", dijo este lunes 5 de mayo, tras el revuelo generado por sus palabras sobre 'Mr. Peet'.

¿Qué dijo 'Flaco Granda' sobre Mr. Peet?

Durante sus declaraciones en respuesta al comunicado de la Conar, el 'Flaco' Granda cuestionó al canal de la Liga 1 por la elección de sus narradores para los encuentros del torneo.

"¿Quieres que les conteste? Hay que decirles a mis amigos de la Conar, que pertenecen a la Federación Peruana de Fútbol… Con todo cariño y respeto, el narrador principal de la Liga 1 es hincha de Alianza y es el que, a veces, emite comentarios que generan violencia. Así de claro", dijo en el programa 'Después de Todo'.

"Díganle a la Conar que toque la oficina de al lado, le diga a los señores de la FPF que se comunique con el narrador de la Liga 1… Claro, no nos pueden meter a todos en la misma bolsa. Con cariño lo digo", precisó.