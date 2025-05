¿Dónde ver Jaime Munguía vs Bruno Surace 2 EN VIVO? Horario y canal confirmados de la pelea en EE. UU. y México

La pelea de Jaime Munguía vs Bruno Surace será la coestelar de 'Canelo' vs Scull. Foto: jaimemunguiaoficial / Instagram

¿Dónde ver Jaime Munguía vs Bruno Surace 2 EN VIVO? El excampeón mundial mexicano vuelve al ring este sábado 3 de mayo en una pelea a 12 rounds por el título supermediano y que será coestelar en la velada de 'Canelo' Álvarez vs William Scull en Arabia Saudita. La revancha de 'Tatanka' ante el francés iniciará alrededor de las 8.00 p. m. (hora del centro de México), 10.00 p. m. (ET) y 7.00 p. m. (PT), con transmisión de DAZN, ESPN, Azteca 7 y Canal 5.

El tijuanense llega con la sangre en el ojo luego de caer sorpresivamente ante Surace por nocaut en su ciudad natal el último mes de diciembre. Tras entrenar por meses con Eddy Reynoso, Munguía espera demostrar en el ring por qué tiene un mayor porcentaje de poder (80% de victorias por nocaut contra 19% del europeo) y, con una estrategia renovada, sumar otra victoria que le haga subir en los rankings con miras a recuperar la gloria mundial.

¿Dónde ver Jaime Munguía vs Bruno Surace EN VIVO?

La pelea de Jaime Munguía vs Bruno Surace será transmitida EN VIVO por la plataforma DAZN en los Estados Unidos y varias otras regiones del mundo. En el caso de México, los únicos canales que televisarán el pleito de forma legal serán ESPN, Azteca 7 y Canal 5, aunque todos ellos lo harán con un diferido de una hora.

¿A qué hora es la pelea de Munguía vs Surace 2?

La velada de Canelo vs Scull iniciará a las 6.00 p. m. (hora del centro de México) y 8.00 p. m. (hora del Este de los Estados Unidos). Se estima que el ringwalk de Jaime Munguía vs Bruno Surace, la pelea coestelar, inicie alrededor de las siguientes horas:

México (centro), EE. UU. (Denver), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica: 8.00 p. m.

México (Pacífico), EE. UU. (Los Ángeles, San Francisco, Seattle): 7.00 p. m.

EE. UU. (Texas, Chicago), México (Quintana Roo), Panamá, Colombia, Perú: 9.00 p. m.

EE. UU. (Nueva York, Miami), Cuba, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Venezuela, Chile: 10.00 p. m.

Argentina, Uruguay: 11.00 p. m.

España (peninsular): 4.00 a. m. (domingo 4).

Récords de Jaime Munguía vs Bruno Surace

Jaime Munguía

Edad: 28

28 Altura: 1,83m

1,83m Alcance : 1,83m

: 1,83m Victorias: 44 (35 por KO)

44 (35 por KO) Derrotas: 2

Bruno Surace

Edad: 26

26 Altura: 1,83m

1,83m Alcance: n/a

n/a Victorias: 26 (5 por KO)

26 (5 por KO) Derrotas: 0

0 Empates: 2.

Pronósticos de Jaime Munguía vs Bruno Surace

Caesars Sportsbook: Munguía (-1000), Surace (+600)

FanDuel: Munguía (-1250), Surace (+630)

BetMGM: Munguía (-1100), Surace (+550)

Caliente.mx: Munguía (-1200), Surace (+700), empate (+2000)

Codere: Munguía (-834), Surace (+450)

Sportiumbet: Munguía (-1250), Surace (+550).

Cartelera completa de Munguía vs Surace