Barcelona y Real Madrid definen al nuevo campeón de la Copa del Rey

Barcelona vs. Real Madrid

El planeta fútbol tiene hoy una cita imperdible. El FC Barcelona y el Real Madrid se ven las caras once años después por una final de Copa del Rey, donde ambos técnicos se juegan el todo por el todo en el estadio La Cartuja de Sevilla: Carlo Ancelotti se quedó sin Champions League y con pocas oportunidades de quedarse con LaLiga española le queda como consuelo este título; mientras que Hansi Flick es la otra cara de la moneda, ya que anhela conseguir esta temporada un triplete (3:00 p.m.).

La gran ausencia del elenco azulgrana se sentirá en el ataque. Robert Lewandowski no será considerado para hoy debido a una lesión sufrida ante el Celta de Vigo por LaLiga. El polaco acusa un golpe en el semitendinoso del muslo izquierdo y aún no se sabe cuándo regresará a los campos de juego. Lo que también es seguro que no estará ante Inter por la ida de las semifinales de la Champions.

“Tenemos un equipo muy joven y jugamos contra uno de los mejores clubes del mundo. No hay favoritos que valgan, tenemos ganas”, dijo Flick.

El conjunto blanco, en tanto, sufre dos bajas: Eduardo Camavinga, quien se perderá lo que resta de la temporada; y David Alaba, por una recaída muscular. La novedad en el once es el regreso de Kylian Mbappé, ya recuperado de un leve esguince de tobillo.