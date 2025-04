Buenas noticias para todos los hinchas del Barcelona y Real Madrid, pues la final de la Copa del Rey 2024-25 podrá verse completamente gratis en señal abierta para todo el Perú. América Televisión (Canal 4) confirmó que transmitirá el duelo entre azulgranas y merengues este sábado 26 de abril a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y resaltó que también podrá verse por su plataforma de streaming América TV GO.

Recordemos que Canal 4 se quedó con los derechos de televisión de la Copa del Rey 2024-25 a partir de las semifinales entre Barcelona vs Atlético de Madrid y Real Madrid vs Real Sociedad, por lo que la final en La Cartuja también se verá en Perú.

Final de la Copa del Rey que estuvo a punto de suspenderse y en el que los árbitros estuvieron en el ojo de la tormenta, pues en la conferencia de prensa previa, el juez principal Ricardo de Burgos Bengoetxea rompió en llanto al señalar que viene siendo acosado por el canal Real Madrid TV.

Palabras que fueron secundadas por su compañero de VAR González Fuertes, quien aseguró que tomarán "medidas más serias" en contra del canal oficial del Real Madrid.

Palabras que no cayeron nada bien en la Casa Blanca, pues decidieron cancelaron el entrenamiento y la conferencia de prensa, además de deslizar la posibilidad de no presentarse en La Cartuja. Finalmente, en un comunicado oficial, Real Madrid confirmó su presencia para la final de la Copa del Rey, no sin antes mostrar su molestia por las declaraciones de los árbitros.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid?

La final de la Copa del Rey entre Barcelona vs Real Madrid está pactada para que empiece a las 3.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora española).

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey?

La transmisión del Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey 2024-25 estará a cargo del canal América TV y América TV GO para Perú, en Argentina se podrá ver a través de Eventos HD, en Ecuador por El Canal del Fútbol, en México irá por Sky Sports y, finalmente, en España, se verá por Movistar +, DAZN, RTVE, Movistar Plus+, TVE L1 y M+ Copa del Rey.