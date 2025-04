Bombazo en el fútbol español. A un día de la gran final de la Copa del Rey 2024-2025, Real Madrid ha amenazado con no presentarse. El conjunto blanco se plantea esta medida luego de las polémicas declaraciones del juez principal del partido De Burgos Bengoetxea. En rueda de prensa, el réferi señaló que él y su cuerpo técnico son víctimas de insultos tras los videos difundidos por Real Madrid TV. Esto no habría gustado a la institución merengue, por lo que no estarían dispuestos a jugar por el título.

Esta información de último minuto ha sido brindada por distintos medios españoles. En concreto, 'El Chiringuito' comunicó que Real Madrid se volvería de Sevilla sin presentarse en la final. "Se está barajando la posibilidad de que la expedición vuelva a Madrid si la Federación no actúa en consecuencia. Hay una mínima posibilidad que el Real Madrid se vuelva a casa sin jugar la gran final", contó Josep Pedrerol.

Real Madrid podría no jugar la final de la Copa del Rey por declaraciones de árbitros

Real Madrid se ha plantado y buscaría no jugar la final de la Copa del Rey. El encuentro está pactado para este sábado 26 de abril en el Estadio La Cartuja, Sevilla. Sin embargo, ante las noticias difundidas en las últimas horas, este compromiso correría peligro.

Es más, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó a través de sus redes sociales que el Real Madrid no se presentará a la conferencia de prensa y ha cancelado sus entrenamiento.

"El Real Madrid CF ha comunicado a la RFEF que no llevará a cabo la rueda de prensa ni el entrenamiento oficial previo a la final de la Copa del Rey programado para hoy en el estadio La Cartuja de Sevilla", comunicaron en su cuenta de X.

Real Madrid quiere cambio de árbitros para final de la Copa del Rey

Otro de los medios que viene información sobre este embrollo es Diario Sport. De acuerdo a esta fuente, Real Madrid exige que se cambie de árbitros después de las declaraciones que se hicieron en la conferencia de prensa.

"Plantón total del Real Madrid a la RFEF en la previa de la final de la Copa del Rey. Después de las declaraciones de los árbitros, Real Madrid ha estudiado medidas y ha decidido plantarse. No hay entrenamiento esta tarde como esta previsto en La Cartuja, no habrá rueda de prensa, no se sentará Ancelotti. Tampoco habrá presentación del Real Madrid en la cena organizada por la Federación. Se viene comunicado del Real Madrid", contaron.