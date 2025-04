Los clubes peruanos registraron una jornada histórica luego de los 3 triunfos que consiguieron el martes 22 de abril en los torneos Conmebol (Copa Libertadores y Copa Sudamericana). Uno de los equipos que celebró aquel día fue Melgar de Arequipa, que se impuso por 1-0 a Puerto Cabello. En medio de este panorama, Ricardo Bettocchi, administrador del 'Dominó', se mostró contento por lo acontecido; sin embargo, fue muy crítico sobre el presente que afronta el balompié nacional.

Antes de realizarse la asamblea de bases de la Federación Peruana de Fútbol, el directivo del elenco rojinegro señaló que no existe transparencia en temas como el cumplimiento del reglamento y los contratos por derechos de televisión.

Administrador de Melgar apuntó contra la FPF y lamenta crisis del fútbol peruano

"Hemos decidido hace dos asambleas no asistir, creemos que hay muchas cosas que no son transparentes y que no se están manejando de la manera correcta. Hay mucho voto que viene ya previamente decidido, sin mirar ningún tipo de análisis y por eso la situación en la que está el fútbol peruano. Mañana se van a ver muchas paletas verdes sin ningún tipo de análisis, ni criterio y nosotros no vamos a ser parte de ese juego", manifestó en diálogo con Ovación.

Ricardo Bettocchi celebró que Alianza Lima, Universitario y Melgar lograran sus respectivos triunfos internacionales; no obstante, afirmó que estos resultados no van a tapar el retroceso que se registra en el fútbol peruano.

"Hay un problema de transparencia hace mucho tiempo, las cosas no se dicen, los contratos no se enseñan, los reglamentos no se respetan, las decisiones no son claras y es algo que viene trayendo resultados que se ven claramente. Que en una semana 3 equipos peruanos ganen en torneos Conmebol no va a tapar absolutamente en nada como el fútbol peruano viene retrocediendo", agregó.

¿Cómo marcha Melgar en la Copa Sudamericana?

Con el triunfo 1-0 ante Puerto Cabello, Melgar de Arequipa consiguió su primer triunfo en el grupo G de la Conmebol Sudamericana. De esta manera, el cuadro Walter Ribonetto se ubica en la tercera casilla con 4 unidades.