Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Copa Libertadores 2025?

Sporting Cristal vs Cerro Porteño se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 24 de abril por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2025. El partido se llevará a cabo en el estadio La Nueva Olla, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora paraguaya). La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Disney Plus en toda Sudamérica. Este enfrentamiento marcará el inicio de la era Paulo Autuori en el conjunto celeste. Debido a la crisis deportiva que vive el equipo del Rímac, el brasileño decidió volver a tierras peruanas después de 23 años para sacar adelante a un club con el que ya fue campeón en el 2002. Su primer gran reto será sumar puntos en el certamen continental, puesto que Cristal aún no puede ganar.