Alianza Lima tuvo una semana positiva. Los blanquiazules lograron una nueva victoria consecutiva al vencer por 3-2 a Talleres en un partidazo por la Copa Libertadores. El resultado les dio esperanzas de seguir luchando por su clasificación a octavos de final. Entre las figuras de ese partido destacaron Paolo Guerrero con un doblete y Hernán Barcos, quien ingresó en los minutos finales y en una de las primeras jugadas que tuvo logró anotar la victoria para el conjunto de Néstor Gorosito.

El Pirata Barcos, posterior a ello, en una entrevista para RPP, declaró acerca sobre su retiro a fin de año junto a Paolo Guerrero y respondió que es algo difícil, porque uno como profesional siempre tiene ganas de jugar y le cuesta dejar el fútbol.

Hernán Barcos revela si se retirará con Paolo Guerrero a fin de año

El goleador de Alianza Lima no solo habló sobre su retiro con Paolo Guerrero, sino también de la competencia sana que tienen por ser titulares. Barcos destacó que ambos se molestan cuando no tienen la oportunidad de jugar; sin embargo, eso no lo toman como excusa para llevarse mal, ya que lo usan para ser más competitivos y dejar todo por el equipo.

"Es difícil retirarse y pensar en eso. Vamos a esperar diciembre y ver cómo terminamos. La verdad que con Paolo muy bien. Trabajamos y nos exigimos mutuamente. Los dos queremos estar, jugar y nos exigimos para potenciarnos. Al que le toque, que lo haga de la mejor manera. No simplemente porque uno quiere jugar va a desearle el mal al compañero. Estamos muy tranquilo con eso. Cuando él no juega o yo podemos estar molestos porque somos competitivos y es así. Eso no nos lleva a hablar mal del otro", respondió Hernán.

Pedro García elogia a Hernán Barcos por jerarquía en Alianza Lima

Pedro García destacó el desempeño de Hernán Barcos, quien ha consolidado su rol como figura clave del equipo, especialmente por su habilidad para resolver en instantes determinantes. "Se tomó un café y recién definió", comentó García, subrayando la tranquilidad y exactitud del delantero en la acción crucial.

"Una capacidad realmente de manual. La baja de pecho, la bola baja, se toma un café y recién definió. Es bueno hacer la referencia histórica. Barco ya de manera definitiva, para mí, con este quinto gol, se convierte en el extranjero más importante de Alianza Lima. Lo pongo por encima de cualquiera que tú me digas", expresó el periodista deportivo.