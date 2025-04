El triunfo de Universitario en Guayaquil no solo significó tres puntos vitales en su lucha por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, sino que también trajo consigo una escena que conmovió a los hinchas merengues. Manuel Barreto, director deportivo del club y técnico interino previo a la llegada de Jorge Fossati, ofreció una charla llena de emoción y sentido de pertenencia al interior del vestuario, donde destacó el esfuerzo de sus jugadores y el valor del histórico resultado ante un rival de peso como Barcelona SC.

Tras el pitazo final del encuentro, un video filtrado por el propio club mostró a Barreto al borde de las lágrimas, mientras agradecía el compromiso del plantel y les recordaba que están llamados a grandes cosas. La escena, de apenas unos minutos, se convirtió rápidamente en viral en redes sociales y reforzó el impacto emocional de una victoria que rompió una sequía de 75 años sin ganar en Ecuador.

La emotiva charla de Manuel Barreto tras victoria de Universitario vs Barcelona SC

En las imágenes compartidas en las redes sociales de Universitario, se ve a Manuel Barreto en el camerino con el rostro visiblemente conmovido. En sus palabras, el DT interino junto a Piero Alva expresó su orgullo por el triunfo obtenido ante Barcelona SC y señaló que la ‘U’ pertenece a la “élite del fútbol sudamericano”. Asimismo, destacó la labor de cada uno de los jugadores, en especial la de Williams Riveros.

“Este es nuestro lugar. Acá pertenecemos, a la élite del fútbol sudamericano. Eso es la U, muchachos. Pero tenemos que estar convencidos de eso. Ver hoy día como han luchado por el compañero… El triunfo que han sacado… Para la historia, para los libros. Tenemos que seguir haciendo historia. No sé cuántas veces más en la vida vas a estar en un lugar donde cada partido puedes hacer historia. El privilegio que tienes. Unos leones. Mi orgullo máximo”, indicó el popular ‘Muñeca’.

“Willy (Riveros), podemos jugar dos días y no nos generan una situación de gol. Qué orgullo. Se lo merecen muchachos. Disfrútenlo, porque nosotros no celebramos empates. Nosotros solo triunfos. Muy bien muchachos, muy bien”, añadió Barreto en su charla postpartido. El video finaliza con unas palabras del director deportivo, que, con la euforia a brote de piel, exclamó: “¡El mejor equipo del mundo!”.

Manuel Barreto recuerda luego de triunfo de Universitario el duro momento que vivió

La historia detrás de la arenga de Manuel Barreto en Universitario tiene un trasfondo aún más profundo. Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el exDT de Sporting Cristal confesó que la victoria ante Barcelona SC tuvo un sabor especial. Hace cinco años, sufrió una de sus derrotas más duras precisamente ante ese mismo club, cuando cayó 4-0 dirigiendo al cuadro celeste. Ese resultado marcó su salida del banquillo y el inicio de una etapa difícil en su vida personal.

“Hace cinco años, dirigiendo a Sporting Cristal, pasé una de las noches más duras de mi vida aquí, cuando Barcelona jugando de local nos ganó 4 a 0. Por un partido me sacaron del trabajo, tuve depresión en pandemia, pero no me rendí. Seguí avanzado y este es un premio que me regalan los jugadores. Esta es una experiencia absolutamente increíble”, reveló el exfutbolista.