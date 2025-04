El histórico triunfo de Universitario de Deportes tuvo como uno de sus principales protagonistas a Manuel Barreto, quien asumió de manera interina tras la salida de Fabián Bustos. Bajo sus órdenes, los cremas mostraron un gran nivel y, en su reciente actuación, derrotaron a Barcelona SC en Ecuador por la fecha 3 de la Copa Libertadores.

El director deportivo del elenco merengue recordó un duro episodio que le tocó afrontar ante el mismo rival hace 5 años, cuando dirigía a Sporting Cristal.

¿Qué dijo Manuel Barreto tras el histórico triunfo de Universitario?

En un primer momento, Manuel Barreto remarcó que Universitario es un club que pertenece a la elite de Sudamérica y lo demostró frente a un contrincante de categoría. "Este equipo, Universitario, pertenece a la élite de Sudamérica. Somos parte de un proceso que vamos creciendo paso a paso, necesitábamos regalarnos un partido como este, ya que enfrentamos a un equipo fantástico", mencionó en conferencia de prensa.

"Sabíamos las fortalezas físicas que tenía, el juego que tienen. El orden le gana al desorden y la idea es siempre estar ordenado. Al final ha sido un resultado merecido y creo que pudo ser más abultado a nuestro favor", agregó sobre el 'Ídolo'.

Por otra parte, el estratega no pudo evitar emocionarse por la victoria. El exfutbolista recordó que hace 5 años lo despidieron de Sporting Cristal por caer contra el mismo rival.

"(...) No hay nadie en Universitario que conozca este equipo más que yo. Este es mi equipo, he traído al 90% de estos jugadores y los conozco al milímetro. Además, tengo la experiencia de haber dirigido. Hace cinco años, dirigiendo a Sporting Cristal, pasé una de las noches más duras de mi vida aquí, cuando Barcelona jugando de local nos ganó 4 a 0. Por un partido me sacaron del trabajo, tuve depresión en pandemia, pero no me rendí. Seguí avanzado y este es un premio que me regalan los jugadores. Esta es una experiencia absolutamente increíble", explicó.

Manuel Barreto deja de dirección técnica de Universitario

Luego de vencer a Barcelona SC, Manuel Barreta le cederá el banquillo de Universitario de Deportes al uruguayo Jorge Fossati, quien fue anunciado como nuevo entrenador de la 'U' y afrontará su segunda etapa en la institución.