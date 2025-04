Alianza Lima logró un agónico triunfo ante Talleres con dos goles de Paolo Guerrero y uno de Hernán Barcos. Posterior al partido, el pirata declaró a la prensa y se sonrojó cuando se enteró de que los hinchas blanquiazules lo llaman "ángel de la guarda" por su gran actuación ante el cuadro argentino y los últimos compromisos que logró dar alegrías a los íntimos.

Los íntimos lograron una victoria contundente que los deja soñar con la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los primeros dos goles fueron anotados por Paolo Guerrero, quien venció de manera contundente al arquero rival. Luego les empataron 2-2 y al ingreso de Hernán Barcos, el pirata pudo anotar el 3-2 para que festeje el pueblo blanquiazul.

Hernán Barcos se sonroja al saber que es el "ángel de la guarda" de Alianza Lima

"Hay que seguir. Todavía no termina la Copa y hay que conseguir algo colectivamente. Con Paolo tenemos una competencia muy sana y limpia. A quien le toque jugar, el otro apoya. (...) Agradecerles por todo lo que hacen y quedarse hasta el final a pesar de tener un hombre menos. Ellos confían como nosotros confiamos y seguir por las victorias. El que le toque jugar, que lo haga bien. Hay que confiar en el equipo peruano y sacar cara como lo hace Alianza", expresó con felicidad Hernán Barcos.

¿Qué dijo Enrique sobre la pelea contra Talleres?

Tras el término del primer tiempo, los jugadores de la 'T' encararon al lateral blanquiazul, sintiendo que su conducta había sido irrespetuosa. La situación escaló rápidamente, llevando a sus compañeros a intervenir en su defensa, e incluso obligando a Néstor Gorosito a mediar en el conflicto. Más tarde, Enrique aclaró que ofreció disculpas, asegurando que nunca tuvo la intención de faltar el respeto a sus adversarios.

"Es normal en el fútbol. Cuando algo no le gusta al rival, piensa que nos estamos sobrando, pero no es así. No quiero que lo tomen de esa manera. Fui respetuoso con todos los equipos, no soy de faltar el respeto. Quedó ahí. Fui a pedir disculpas y obviamente teniendo respeto a cualquier equipo argentino que venga a jugar", declaró en zona mixta.