Alianza Lima consiguió un triunfazo ante Talleres que le permite soñar con la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Al finalizar el partido, el entrenador Néstor Gorosito se pronunció sobre las expectativas que tiene su equipo en el certamen continental.

En un final de infarto, los blanquiazules se llevaron los 3 puntos gracias a un golazo del argentino Hernán Barcos. De esta manera, los íntimos igualaron a Sao Pablo y se pusieron a 2 unidades del líder Libertad.

¿Qué dijo Néstor Gorosito tras el triunfo de Alianza Lima?

'Pipo' Gorosito indicó que Alianza Lima apunta a lo más alto en la Copa Libertadores. En ese sentido, el experimentado estratega rememoró los triunfos obtenidos ante rivales de la talla como Boca Juniors y el histórico empate en el Morumbi frente a Sao Pablo.

"Nosotros vamos a apuntar a lo máximo. Después, la realidad nos marcará si nos dio el lomo o no. Nosotros le empatamos a San Pablo en Brasil y dejamos afuera a Boca que invirtió 25 millones. ¿Por qué no ilusionarnos? No le hace mal a nadie. Si jugamos como jugamos le podemos ganar a cualquiera de Sudamérica. Claro, luego viene el Real Madrid y nos c*** a goles", manifestó en conferencia de prensa.

Tabla de posiciones del grupo de Alianza Lima en Copa Libertadores

Con la victoria frente a Talleres, Alianza Lima se mantiene en el tercer puesto, pero ahora con 4 puntos.

Equipo PJ PG PE PP DG Pts Libertad 2 2 0 0 3 6 Sao Paulo 2 1 1 0 1 4 Alianza Lima 3 1 1 1 0 4 Talleres 3 0 0 3 -4 0

Próximos partidos de Alianza Lima en Copa Libertadores

A los blanquiazules les queda por jugar 3 partidos en el grupo D de la Copa Libertadores.