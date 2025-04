Alianza Lima se impuso 3-2 a Talleres por el Grupo D de la Copa Libertadores y sumpo 4 puntos. El Matador logró empatarlo de manera parcial tras empezar perdieron 2-0, pero se les escapó el triunfo en los descuentos tras el gol de Hernán Barcos.

"No me queda otra cosa que decirle a los jugadores 'muchísimas gracias'. Estoy muy orgulloso, es orgullo con tristeza, pero por ellos. Le agradezco a los muchachos por la hombría que demostraron. Cuando casi lo tienes al alcance de la mano y te terminás quedando sin nada es realmente doloroso. El merecimiento sí existe, porque si no lo ganamos es porque a lo mejor no lo merecíamos, y no tiene nada que ver con el esfuerzo que hicieron los muchachos para buscarlo y merecerlo", declaró.

"El fútbol, yo siempre digo, no es cómo empieza, sino cómo termina. Nos terminaron ganando, pero creo que en el global, en un estadio muy difícil, la imagen de Talleres termina siendo positiva. Nada en el futbol es imposible. Mientras matemáticamente los números estén, Talleres buscará y peleará, porque así lo demanda la institución y así lo quieren estos jugadores", agregó.