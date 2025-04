El delantero francés Kylian Mbappé sigue de malas. Por si no hubiera sido suficiente con la eliminación del Real Madrid en la Champions League hace algunos días, 'Kiki' acaba de conocer que el club del que es dueño mayoritario en su país natal, SM Caen, descendió a tercera división tras perder 3-0 en su último partido.

Con solo tres jornadas más por disputarse en la Ligue 2, el Caen es el colero absoluto de la tabla de posiciones y ya no tiene chances de salvarse, pues se ubica a 10 puntos del antepenúltimo lugar cuando lo máximo que podría sumar hasta el final de la temporada son nueve unidades.

Hinchas del Caen descontentos con Kylian Mbappé

La gestión de Mbappé como directivo del conjunto de Baja Normandía, del cual posee el 80% de las acciones desde agosto del 2024 según el diario As, no ha estado exenta de ciertos 'encontrones' con los hinchas. El periodista Andrés Onrubia afirmó que, en enero, los fanáticos le hicieron sentir su malestar al futbolista con una pancarta que contenía la siguiente frase: "Kylian Mbappé, el Caen no es su juguete".

El campeón del mundo en 2018 tampoco pudo lograr resultados fructíferos en una visita que realizó al centro de formación del club hace algunas semanas, luego del partido ante Atlético de Madrid por Champions, pues "no hubo sintonía" con los jugadores, agrega Onrubia.

Kylian Mbappé se perderá el próximo partido de Real Madrid

Las malas noticias continúan para el galo en el Real Madrid. Para su siguiente encuentro de LaLiga, frente al Athletic Club, el delantero no podrá estar debido a que la RFEF lo suspendió una fecha tras haber sido expulsado ante Alavés en la jornada anterior.

En cuanto a la final de la Copa del Rey, contra Barcelona, un esguince al tobillo podría comprometer su participación en el clásico, aunque por el momento no hay nada confirmado.