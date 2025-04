Canal confirmado del Real Madrid vs Athletic Club por la fecha 32 de LaLiga de España

Real Madrid afronta su momento más complicado en la temporada luego de fracaso que significó quedar eliminado en los cuartos de final de la Champions League frente al Arsenal. Sin chances de volver a consagrarse como el mejor club de europeo, los dirigidos por Carlo Ancelotti tiene la obligación de vencer al Athletic Club en el Bernabéu, este domingo 20 de abril, por la fecha 32 de LaLiga de España.

El conjunto merengue se ubica único escolta del Barcelona y no puede seguir resignando puntos en el tramo final de la competición, sobre todo porque en las próximas semanas afrontará un duelo directo por la punta en el segundo superclásico del certamen. Para los hinchas que quieran seguir el partido de Vinícius Júnior y compañía, podrán hacer a través de la señal de DSports y la cobertura online gratis de La República Deportes.

PUEDES VER: Revelan reacción de Jürgen Klopp ante supuesto interés del Real Madrid para sacarlo del retiro como DT

Canal para ver el Real Madrid vs Athletic Club por LaLiga

En Sudamérica, el Real Madrid vs Athletic Club por la liga española estará a cargo del canal internacional DSports, señal 610 y 1610 HD de DirecTV, y la plataforma streaming DGO. En México, el enfrentamiento irá por Sky Sports. En España, el duelo irá por DAZN LaLiga y Estados Unidos, por ESPN Deportes.

¿Cómo ver Real Madrid vs Athletic Club ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Athletic Club por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica . En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Athletic Club?

El Real Madrid vs Athletic Club está pactado para jugarse desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países: