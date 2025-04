Real Madrid no logró la histórica y quedó eliminado de la Champions League a manos del Arsenal

El Real Madrid cayó de su pedestal y en una noche donde se observaron varias caras largas y varias lágrimas, quedaron eliminados de la Champions League a manos de un Arsenal, que jugando con inteligencia venció 2-1 en el Santiago Bernabéu con anotaciones de Bukayo Saka y Gabriel Martinelli (5-1 global).

El vigente campeón no revalidará su corona europea debido a los pocos recursos que presentó más allá de la intensidad y agresividad mostrada en todo el compromiso. Se despidió en cuartos de final tras chocar nuevamente con un Arsenal que da un paso al frente en su crecimiento de la mano del técnico Mikel Arteta.

“Esto es un paso muy importante en nuestro proyecto. Y el crédito es de todos los jugadores. Después de tres minutos en este estadio sientes que cualquier cosa es posible, son expertos en generar ese caos. Y era complicado abstraerse de esta sensación, pero los jugadores lo han dado todo”, declaró Arteta luego de la clasificación a semifinales.

En lo que respecta al partido, este arrancó con todo, pero recién en el minuto 65, Bukayo Saka, quien falló un penal en el 13 al intentar picar el balón a Thibaut Courtois, se encargó de echar por la borda las esperanzas de los hinchas madridistas anotando un 0-1 que fue respondido casi de inmediato por el brasileño Vinícius Jr. (67’) tras una mala salida del defensor William Saliba.

Pese a todos los intentos que hizo el Real Madrid para buscar la remontada y ese milagro que tantas veces llenó de orgullo a sus hinchas, esta nunca llegó debido al mal juego del equipo. Todas esas ilusiones se desvanecieron cuando Gabriel Martinelli (90’ +3) sentenció un 1-2 que se plasmó en un global de 5-1 con sabor amargo para el técnico Carlo Ancelotti.

“Tenemos que manejar bien este momento triste porque vienen partidos muy importantes. Ceballos no estaba al cien por cien y por eso no empezó el partido. No temo por la respuesta anímica de la plantilla, tenemos que aprender para ser mejores”, dijo el DT italiano tras la eliminación.

El elenco inglés ahora enfrentará al París Saint-Germain el martes 29 de marzo por la semifinal ida en el Emirates Stadium. La vuelta se disputará una semana después en el Parque de los Príncipes (6 de mayo).