El reconocido estratega Gustavo Quinteros ha manifestado su interés por asumir el cargo de director técnico de Universitario, tras la salida de Fabián Bustos. Con un amplio recorrido en el fútbol sudamericano, su llegada podría marcar un nuevo rumbo para el equipo crema. La 'U' se prepara para enfrentar a Deportivo Binacional en la fecha 9 del Torneo Apertura 2025, mientras la directiva se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Otros de los nombres que suentan fuerte en el elenco estudiantil para ser el próximo entrenador es Jorge Fossati y Juan Reynoso. No obstante, la noticia sobre Gustavo Quinteros ha generado expectativas entre los hinchas merengues. En esa línea, el periodista Gustavo Peralta reveló que el técnico de 60 años ha expresado su deseo de unirse a Universitario, motivado por su conexión personal con el país y su admiración por el club. Sin embargo, aún no ha habido contacto entre las partes.

El interés de Gustavo Quinteros por Universitario

De acuerdo al comunicador en la última edición del programa 'Hablemos de MAX', el estratega argentino-boliviano ha mostrado interés en el cuadro crema. "Hace unos días dijimos que Gustavo Quinteros ha hecho saber a alguien de la 'U' que le interesaría venir porque su esposa es peruana, y porque sigue a Universitario desde hace tiempo. Es un técnico que gusta mucho a Jean Ferrari", contó.

Pese a este deseo, Peralta precisó que aún no hay una comunicación formal por parte de la 'U'. "No hay contacto, no hay negociación, pero ayer fue despedido de Gremio", acotó.

Aparte de la Serie A de Brasil, Gremio también disputaba la Copa Sudamericana. Foto: AFP

El último miércoles 16 de abril, Quinteros fue destituido de Gremio de Brasil tras la goleada 4-1 ante Mirassol por el Brasileirao. Tras 4 fechas jugadas, el Tricolor se ubica en el puesto 17 (de 20 equipos) con solo 3 puntos.

Trayectoria de Gustavo Quinteros como entrenador

Gustavo Quinteros cuenta con una vasta experiencia en el fútbol, habiendo dirigido a clubes como Blooming, San Martín, Oriente Petrolero, Emelec, Al Nassr, Al Wasl, Universidad Católica, Tijuana, Colo Colo, Vélez Sarsfield y Gremio.