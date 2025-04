Este domingo 13 de abril, se confirmó lo que todo hincha de Universitario temía: Fabián Bustos será nuevo entrenador de Olimpia de Paraguay. Hace algunos días, iniciaron los rumores que vinculaban al DT argentino con el Decano. Sin embargo, no fue hasta hoy que se conoció que su último partido al mando de la 'U' será ante Melgar por la Liga 1 2025 y, posteriormente, viajará a suelo guaraní para iniciar un nuevo capítulo en su trayecto como entrenador.

Ha sido un baldazo de agua fría en tienda merengue. Si bien en el torneo local no conocen de derrotas, el panorama en la Copa Libertadores luce ciertamente adverso. Por ello, los hinchas ya empiezan a proponer algunos nombres para asumir el banquillo crema. El favorito entre los aficionados es Ricardo Gareca.

Hinchas de Universitario exigen a Ricardo Gareca tras salida de Fabián Bustos

Tal como lo lees. En las últimas horas, el nombre de Ricardo Gareca se ha vuelto viral en Universitario. Los hinchas piden su vuelta después de 17 años que dejó el club. Recordemos que, en el 2008, el 'Tigre' levantó el Torneo Apertura con la institución estudiantil.

Por este motivo, es uno de los candidatos del clamor popular la asumir como nuevo DT. "Vayan por Gareca", "Toca apoyar al que llegue. Gareca o Fossati", "No hay otro más que Gareca", "La vuelta de Fossati no debería ser algo impensado. Debería ser el primer candidato. Algunos hablan de Gareca, pero en el corto plazo no creo que sea posible", "Yo propondría como principal candidato a Ricardo Gareca", "Robatto, Restrepo o Garnero. Y como opción mas terrenal, Gareca o Fossati" y "Traigan al 'Tigre' Gareca, ya" escribieron en redes sociales.

¿Qué tan viable es el regreso de Ricardo Gareca a Universitario?

En el papel, es sumamente complicado por diversos factores. En principio, el elevado sueldo que recibe actualmente Ricardo Gareca en Chile sería difícil de igualar para Universitario. Además, en el aspecto deportivo, el argentino siempre ha dejado en claro que desea terminar su proceso con la Roja en las Eliminatorias 2026.

Ahora bien, no es descabellado pensar que la directiva de la 'U' tenga a Gareca entre sus opciones. Como contó Jean Ferrari en el programa 'Enfocados', el 'Flaco' fue una opción a inicios del 2023 antes de que se concretara la llegada de Jorge Fossati. En este sentido, sí existe un gusto futbolístico de la dirigencia merengue por el actual técnico de Chile.