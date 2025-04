Ricardo Gareca sigue dando qué hablar en Chile. La Roja está última en las Eliminatorias 2026 y la clasificación al Mundial es casi una utopía. Esto provocó que se hable de la inmediata salida del 'Tigre'; sin embargo, se llegó a un consenso y el entrenador se quedará hasta el final de este proceso. Ahora bien, en las últimas horas, se ha conocido que la reunión que hubo entre el DT argentino y los altos mandos de la selección chilena tuvo momentos de tensión.

Todo recae en el desacuerdo económico que existió para finiquitar la salida de Ricardo Gareca. Desde Chile aseguran que todo estaba listo para que el entrenador se vaya de la selección. Sin embargo, al conocer que le iban a pagar en cuotas, tuvo una brusca reacción.

Ricardo Gareca tuvo accidentada reacción cuando iba a finalizar su contrato con Chile

El relato sobre esto hecho fue compartido por el periodista Luis Marambio en el programa deportivo 'T13'. El comunicador señaló que había un acuerdo entre Gareca y la ANFP para concretar su salida. No obstante, le dijeron que le iban a depositar en partes y el argentino atinó a pararse de la reunión y retirarse.

"Me enteré algo de Ricardo Gareca, porque me junté con gente que conoce muy bien la situación. Me lo contó con el motivo de explicar lo desordenado que era el fútbol chileno. Estaba todo listo, había un acuerdo (para su salida). Pero cuando le dicen a Ricardo Gareca que le van a pagar en cuotas, se paró de la reunión y se fue", mencionó.

Este comentario cayó como un baldazo de agua fría para Gareca, quien finalmente no llegó a un acuerdo para irse. "Estaba todo listo, acuerdo y todo. Pero al final de la reunión, Pablo Milad le dice que el monto convenido se lo iban a pagar en cuotas hasta el 2027. Le cambió la cara al ‘Tigre’", agregó.

¿Qué dijo Ricardo Gareca tras finalmente quedarse en Chile?

Al ser consultado sobre si desea seguir como DT de Chile, Ricardo Gareca reafirmó su compromiso. El técnico agradeció a la directiva por la posibilidad de dejarlo al mando, a pesar de los malos resultados.

"Mañana hablaremos. Todo bien. Yo tengo toda la intención y las ganas de seguir. Yo siento hacer todo lo imposible y agradecerle a los dirigentes y a todos para terminar mi trabajo en Chile. La posibilidad de dirigir a Chile no se presenta dos veces en la vida. (…) Se respeta lo que dice la gente, no nos gusta meternos con la opinión de la gente"