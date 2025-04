Hace una semana, se llevó a cabo el primer clásico peruano de la temporada Alianza Lima y Universitario por la Liga 1 2025. El encuentro, válido por la fecha 7 del Torneo Apertura, terminó en empate 1-1. Uno de los gestos que fue criticado por la 'U', y que además fue denunciado posteriormente ante la FPF, fue el gesto de Kevin Quevedo al celebrar su gol. El delantero de la selección peruana, aparentemente, habría realizado una 'U' invertida, lo que generó el rechazo en tienda crema, especialmente del 'Loco' Vargas.

Durante su intervención en el programa streaming 'La Interna' de Trivu TV hace unos días, el exmediocampista nacional rechazó el gesto que hizo Kevin Quevedo y contó las experiencias que ha vivido cuando se ha tomado fotos con hinchas de Alianza Lima, quienes también han realizado esa señal por redes sociales.

¿Qué dijo 'Loco' Vargas sobre Kevin Quevedo tras el Alianza Lima vs Universitario?

El exfutbolista de la Fiorentina de Italia calificó ese gesto como una falta de respeto y precisó que en una situación como esa él hubiera reaccionado de una forma diferente.

"Imagínate jugando un clásico, imagínate uno que está fuera. Imagínate uno que está fuera del campo, que a mí me ha pasado, al ‘Puma’ Carranza de repente más que a mí ¿Cómo puedes reaccionar que ya no me ve nadie en la cámara? Me he tomado fotos y dentro de la foto después me han etiquetado y tienen la ‘U’ volteada, que no me da cuenta. Es una falta de respeto, ¿no? ¿Qué puedo reaccionar yo? O le meto un cachetadón o le digo ‘Compadre, no’", indicó.

"Me he tomado fotos con hinchas de Alianza Lima, pero te cuelgas en una red con este (‘U’ invertida) y después cómo quedo yo. Amablemente uno se toma fotos y a veces son más malcriados", acotó.

Así fue la celebración de Kevin Quevedo en el Alianza Lima vs Universitario

El atacante nacional abrió el marcador en el Estadio Alejandro Villanueva sobre el final del primer tiempo.